Численность ВСУ увеличена на 11 тысяч человек, - Резников (видео)

По словам министра, в вооруженные силы была направлена тысяча бойцов ССО. Остальные 10 были взяты из состава сил территориальной обороны.

В понедельник, 24 ноября, на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), обсуждалась практическая реализация нового закона Украины об основах национального сопротивления и расширения численности украинской армии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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На заседании министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что все, связанное с практической реализацией закона, уже сделано. Главным образом речь идет о подзаконных нормативно-правовых актах, которые правительство утвердило в декабре и которые обеспечивают введение закона в действие.

[ + – ] Глава Минобороны Украины Алексей Резников о войсках теробороны с 13: 53.

Министр напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский первым приказом в 2022 году назначил командующего Сил территориальной обороны ВСУ, которым стал Юрий Галушкин.

Резников подчеркнул, что силы теробороны считаются отдельным видом войск ВСУ.

"Хочу напомнить, что согласно положениям закона, численность ВСУ была увеличена на 11 тысяч, — заявил глава Минобороны Украины. — 10 из них — силы территориальной обороны и одна тысяча — силы специальных операций, которые должны обеспечивать движение сопротивления".

Войска теробороны во всех пограничных регионах Украины сформированы на 70%, что дает возможность выполнять поставленные задачи. Сформировано командование этих сил, четыре региональных управления и батальоны.

Резник отметил, что совместно с местными властями силы теробороны обеспечивают боеприпасами и оружием. Есть все необходимое для развертывания войска в особом режиме, считает министр. В настоящий момент готовятся помещения, где будет храниться оружие, техника и пр.

Ранее Фокус сообщал, что мэр Киева Виталий Кличко анонсировал заседание, во время которого будут обсуждаться вопросы относительно создания территориальной обороны в каждой области, городе и городке. По словам Кличко, сейчас для взаимоподдержки и взаимопомощи важна слаженность всех действий и принимаемых решений.