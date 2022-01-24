Организация теробороны в каждой области и городке: Кличко собирает Ассоциацию городов Украины

По словам мэра столицы, в нынешней ситуации важно координировать свои действия с другими городами для взаимоподдержки и взаимопомощи.

Мэр Киева и глава Ассоциации городов Украины (АГУ) Виталий Кличко инициировал заседание, на котором обсудят вопросы создания территориальной обороны в каждой области, городе и городке. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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По словам мэра, для Украины сейчас крайне важно координировать свои действия, работая сообща и с единой позицией местных властей с центральной.

"Я инициировал собрать заседание правления Ассоциации городов Украины, на котором обсудим мероприятия по организации территориальной обороны каждой области, каждого города и городка. Это заседание состоится 28 января в Киеве. Единство, выдержка и спокойствие, взаимопомощь и взаимоподдержка – главное во время столь сложных испытаний для страны", — подчеркнул киевский мэр.

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Также Кличко от имени АГУ высказал Харькову и области поддержку и уверенность в том, что никакого захвата города не будет. Помимо Харьковской области пограничной является и Донецкая, Луганская, Черниговская, Сумская и Херсонская, которые граничат с Россией. Вопрос их безопасности и обороноспособности — вопрос безопасности и всех других украинских регионов.

Напомним, В Украине формируют 25 бригад территориальной обороны с 4-10 батальонами в каждой области. В особый период их численность будет составлять 130 тысяч человек.

Также в интервью The Washington Post Владимир Зеленский заявил, что РФ может оккупировать Харьков, но все будут защищать страну и обороняться.