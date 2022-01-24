Організація тероборони в кожній області та містечку: Кличко збирає Асоціацію міст України

За словами мера столиці, у нинішній ситуації важливо координувати свої дії з іншими містами для взаємопідтримки та взаємодопомоги.

Мер Києва та голова Асоціації міст України (АМУ) Віталій Кличко ініціював засідання, на якому обговорять питання створення територіальної оборони у кожній області, місті та містечку. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За словами мера, для України зараз дуже важливо координувати свої дії, працюючи спільно і з єдиною позицією місцевої влади з центральною.

"Я ініціював зібрати засідання правління Асоціації міст України, на якому обговоримо заходи щодо організації територіальної оборони кожної області, кожного міста та містечка. Це засідання відбудеться 28 січня у Києві. Єдність, витримка та спокій, взаємодопомога та взаємопідтримка — головне під час таких складних випробувань для країни", — наголосив київський мер.

Важливо

"Російської весни" не буде, буде кривава лазня: чи готовий Харків до нападу РФ

Також Кличко від імені АМУ висловив Харкову та області підтримку та впевненість у тому, що жодного захоплення міста не буде. Крім Харківської області, прикордонною є і Донецька, Луганська, Чернігівська, Сумська та Херсонська, які межують з Росією. Питання їхньої безпеки та обороноздатності — питання безпеки та всіх інших українських регіонів.

Нагадаємо, В Україні формують 25 бригад територіальної оборони із 4-10 батальйонами в кожній області. У особливий період їх чисельність становитиме 130 тисяч жителів.

Також в інтерв'ю The Washington Post Володимир Зеленський заявив, що РФ може окупувати Харків, але всі захищатимуть країну та оборонятимуться.