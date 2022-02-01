Військовий призов в Україні можуть скасувати вже 2024 року: Зеленський підписав указ

Як альтернативу терміновій службі президент запропонував запровадити "інтенсивну систему військової підготовки".

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів підготувати законопроєкт про скасування призову на термінову військову службу з 1 січня 2024 року. Про це йдеться в тексті указу №36/2022 "Про першочергові заходи щодо зміцнення обороноздатності держави, підвищення привабливості військової служби у Збройних Силах України та поступового переходу до основ професійної армії", підписаного главою держави у вівторок, 1 лютого.

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У документі йдеться, що Кабінет Міністрів має забезпечити підготовку відповідного законопроєкту та внести його на розгляд до Верховної Ради.

Метою цього проєкту закону має стати запровадження "моделі інтенсивної системи військової підготовки", яка може стати альтернативою проходження термінової служби, а також припинення призову українських громадян на строкову службу з 1 січня 2024 року.

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Указ набув чинності в день його опублікування.

Зазначимо, що якщо парламент схвалить законопроєкт Кабміну, то скасування призову на термінову службу припаде на рік чергових президентських виборів в Україні. Перший тур голосування має відбутися 31 січня 2024 року, а другий у разі його призначення Центральною виборчою комісією — 21 квітня.

Нагадаємо, у листопаді минулого року міністр оборони України Олексій Резніков допустив можливість скасування військового призову.

Також Фокус писав, що в Україні вже скасовували призов терміновиків у 2013 році, однак після Революції гідності та окупації Росією українських регіонів термінову службу в країні повернули у травні 2014 року.