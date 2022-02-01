Военный призыв в Украине могут отменить уже в 2024 году: Зеленский подписал указ

В качестве альтернативы срочной службе президент предложил ввести "интенсивную систему военной подготовки".

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров подготовить законопроект об отмене призыва на срочную военную службу с 1 января 2024 года. Об этом говорится в тексте указа №36/2022 "О первоочередных мерах по укреплению обороноспособности государства, повышению привлекательности военной службы в Вооруженных Силах Украины и постепенному переходу к основам профессиональной армии", подписанного главой государства во вторник, 1 февраля.

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В документе говорится, что Кабинет министров должен обеспечить подготовку соответствующего законопроекта и внести его на рассмотрение в Верховную Раду.

Целью этого проекта закона должно стать внедрение "модели интенсивной системы военной подготовки", которая может стать альтернативой прохождения срочной службы, а также прекращение призыва украинских граждан на срочную службу с 1 января 2024 года.

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Указ вступил в силу в день его опубликования.

Отметим, что если парламент одобрит законопроект Кабмина, то отмена призыва на срочную службу припадет на год очередных президентских выборов в Украине. Первый тур голосования должен состояться 31 января 2024 года, а второй, в случае его назначения Центральной избирательной комиссией — 21 апреля.

Напомним, в ноябре прошлого года министр обороны Украины Алексей Резников допустил возможность отмены военного призыва.

Также Фокус писал, что в Украине уже отменяли призыв срочников в 2013 году, однако после Революции достоинства и оккупации Россией украинских регионов срочную службу в стране вернули в мае 2014 года.