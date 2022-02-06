Гармата з крилами. Що робить легендарний штурмовик А-10 незамінним досі

A-10 Thunderbolt II виконує завдання ближньої авіаційної підтримки вже майже п'ятдесят років, і кілька разів його збиралися відправити на пенсію. Але перевірений у боях Warthog продовжує доводити, що він надто цінний, щоби піти на заслужений відпочинок.

Важко знайти людину, яка зносила кілька пар армійських черевиків армії США за останні двадцять років, не провівши чимало часу в незручній утилітарній кабіні "Хамві". Вони випускаються в різних варіантах, призначених для різних цілей, серед них є броньовані і неброньовані моделі, але давайте говорити відверто. Навіть броньований "Хамві" не має шансів проти шаленої вогневої потужності американського A-10 Warthog, яку забезпечує масивна 30-мм роторна гармата GAU-8 Avenger.

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Фокус переклав текст Алекса Голлінгса про легендарний штурмовик А-10.

[ + – ] 30x173-мм снаряд A-10 поруч із патроном 30-06 Springfield для масштабу

A-10 виконує завдання ближньої авіаційної підтримки вже майже п'ятдесят років, і кілька разів його збиралися відправити на пенсію. Але перевірений у боях Warthog продовжує доводити, що він надто цінний, щоби піти на заслужений відпочинок. Зрештою, техно-вундеркінд F-35 Joint Strike Fighter, який має замінити застарілий Warthog, позбавлений того, що найбільше люблять військові в літаках ближньої авіаційної підтримки: гігантської гармати, яка голосно робить характерне та впізнаване "Бррррр".

[ + – ] General Electric GAU-8/A поруч із Volkswagen Beetle для масштабу. (Фото ВПС США)

Справді, A-10 починався з гармати, а потім конструктори побудували навколо неї літак, який виконував би роль холоднокровного вбивці радянських танків. Коли на початку 90-х холодна війна закінчилася, так і не задовольнивши бажання A-10 вбивати поганих броньованих хлопців, він знайшов нове призначення — забезпечувати неймовірно точну повітряну підтримку сухопутних військ.

Масивна гармата A-10 поєднується з надзвичайно міцним планером, здатним витримати велику кількість влучень зі стрілецької зброї, не зменшуючи швидкості. Це дуже важливо, оскільки жоден літак не потрапляє до гущавини перестрілки частіше, ніж Warthog. Низькі, повільні обстріли важкоозброєних противників вимагають надійного балістичного захисту та сталевих нервів. A-10 забезпечує перше, а ВПС — друге.

[ + – ] Капітан Кім, пілотиня A-10 Thunderbolt II у складі 332 експедиційного авіакрила, оглядає бойові пошкодження свого літака. Її A-10 було обстріляно над Багдадом під час виконання завдання по ближній авіаційній підтримці 7 квітня

Що ж буде, якщо відправити літак A-10 ВПС США на полювання на одного з американських "Хамві" загального призначення? Як ми бачимо, вийде дуже дірявий "Хамві". Не хвилюйтеся: це лише тренування з наведення на ціль, і в "Хамві" нікого немає.

[ + – ] Штурмовик A-10 Thunderbolt II Warthog – відео

Про автора:

Алекс Голлінгс — письменник, батько та ветеран морської піхоти, який спеціалізується на аналізі зовнішньої політики та оборонних технологій. Отримав ступінь магістра у галузі комунікацій у Південному університеті Нью-Гемпшира, а також ступінь бакалавра у галузі корпоративних та організаційних комунікацій Фремінгемського університету.