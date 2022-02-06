Пушка с крыльями. Что делает легендарный штурмовик А-10 незаменимым по сей день

A-10 Thunderbolt II выполняет задачи ближней авиационной поддержки уже почти пятьдесят лет, и его несколько раз собирались отправить на пенсию. Но проверенный в боях Warthog продолжает доказывать, что он слишком ценен, чтобы уйти на заслуженный отдых.

Трудно найти человека, который износил несколько пар армейских ботинок армии США за последние двадцать лет, не проведя изрядное количество времени в неудобной утилитарной кабине "Хамви". Они выпускаются в самых разных вариантах, предназначенных для различных целей, среди них есть бронированные и небронированные модели, но давайте говорить начистоту. Даже бронированный "Хамви" не имеет шансов против безумной огневой мощи американского A-10 Warthog, которую обеспечивает массивная 30-мм роторная пушка GAU-8 Avenger.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Фокус перевел текст Алекса Холлингса о легендарном штурмовике А-10.

[ + – ] 30x173-мм снаряд A-10 рядом с патроном 30-06 Springfield для масштаба

A-10 выполняет задачи ближней авиационной поддержки уже почти пятьдесят лет, и его несколько раз собирались отправить на пенсию. Но проверенный в боях Warthog продолжает доказывать, что он слишком ценен, чтобы уйти на заслуженный отдых. В конце концов, техно-вундеркинд F-35 Joint Strike Fighter, который должен заменить устаревший Warthog, лишен того, что больше всего любят военные в самолетах ближней авиационной поддержки: гигантской пушки, которая громко делает характерное и узнаваемое "Бррррр".

[ + – ] General Electric GAU-8/A рядом с Volkswagen Beetle для масштаба. (Фото ВВС США)

В самом деле, A-10 начинался с пушки, а затем конструкторы построили вокруг нее самолет, который выполнял бы роль хладнокровного убийцы советских танков. Когда в начале 90-х холодная война закончилась, так и не удовлетворив желание A-10 убивать бронированных плохих парней, он нашел новое предназначение – обеспечивать невероятно точную воздушную поддержку сухопутных войск.

Массивная пушка A-10 сочетается с чрезвычайно прочным планером, способным выдержать большое количество попаданий из стрелкового оружия, не сбавляя скорости. Это очень важно, поскольку ни один самолет не попадает в гущу перестрелки чаще, чем Warthog. Низкие, медленные обстрелы тяжеловооруженных противников требуют надежной баллистической защиты и стальных нервов. A-10 обеспечивает первое, а ВВС – второе.

[ + – ] Капитан Ким, пилот A-10 Thunderbolt II в составе 332-го экспедиционного авиакрыла, осматривает боевые повреждения своего самолета. Ее A-10 был обстрелян над Багдадом во время выполнения задания по ближней авиационной поддержке 7 апреля

Что же будет, если отправить самолет A-10 ВВС США на охоту за одним из американских "Хамви" общего назначения? Как мы видим, получится очень дырявый "Хамви". Не волнуйтесь: это всего лишь тренировка по наведению на цель, и в "Хамви" никого нет.

[ + – ] Штурмовик A-10 Thunderbolt II Warthog – видео

Об авторе:

Алекс Холлингс – писатель, отец и ветеран морской пехоты, специализирующийся на анализе внешней политики и оборонных технологий. Получил степень магистра в области коммуникаций в Южном университете Нью-Гемпшира, а также степень бакалавра в области корпоративных и организационных коммуникаций Фремингэмского университета.