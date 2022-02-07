Спецслужби КНР і РФ намагаються отримати доступ до нідерландських hi-tech секретів

За допомогою інформації із соцмереж та хакерських атак шпигуни підбираються до інформації про технології виробництва мікрочипів.

Спецслужби Китаю та Росії шляхом шантажу та підкупу намагаються отримати доступ до секретів нідерландських високотехнологічних компаній. Про це в інтерв'ю газеті Financieele Dagblad заявив голова Служби загальної розвідки та безпеки Нідерландів (AIVD) Ерік Акербум.

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За його словами, спецслужби КНР і РФ для шпигунства використовують підроблені акаунти в LinkedIn, за допомогою яких вони вже зв'язалися з тисячами співробітників голландських hi-tech компаній. Агенти видають себе за колег-науковців, техніків, консультантів або рекрутерів і намагаються отримати доступ до інформації. За словами Акербума, шпигуни втираються в довіру своїх жертв, лестять їм, а потім підкуповують або шантажують, вимагаючи "поділитися секретами".

"Розслідування AIVD показало, що Китай і Росія працюють дуже системно, (Інформація про користувачів — ред.) соцмереж, таких як LinkedIn або Instagram, постійно копіюються і зберігаються в базах даних. Вони (шпигуни РФ і КНР — ред.) аналізують їх, щоб вибрати свої цілі. Це люди, які мають доступ до спеціальних технологічних знань", — розповів газеті директор AIVD.

Він також додав, що відкриті дані про співробітників поєднуються з інформацією, зібраною шляхом зламування мереж тих компаній, чиї технології цікаві РФ та КНР.

Як розповів журналістам Ерік Акербум, нідерландська розвідка настільки стурбована масштабами цього типу шпигунства, що наприкінці цього тижня AIVD запускає "попереджувальну кампанію" в соцмережах. Спецслужба інформуватиме голландських hi-tech працівників та чиновників про цю небезпеку.

Серед компаній, яким може загрожувати "підвищена увага" з боку РФ та КНР у статті Financieele Dagblad названі ASML (найбільший у світі виробник літографічного обладнання для виробництва мікросхем) та NXP (виробник напівпровідникових компонентів).

Як раніше повідомляв Фокус, президент США Джо Байден готує запас на експорт напівпровідників до РФ на випадок російського вторгнення в Україну. Це серйозно вдарить по російській промисловості і може позбавити росіян нових комп'ютерів, смартфонів та іншої електронної техніки. Влада США впевнена, що вона зможе ввести таку заборону, оскільки практично всі мікросхеми у світі розробляються за допомогою американського програмного забезпечення та деталей.