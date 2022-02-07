Спецслужбы КНР и РФ пытаются получить доступ к нидерландским hi-tech секретам, — разведка

С помощью информации из соцсетей и хакерских атак шпионы подбираются к информации о технологиях производства микрочипов.

Спецслужбы Китая и России путем шантажа и подкупа пытаются получить доступ к секретам нидерландских высокотехнологичных компаний. Об этом в интервью изданию Financieele Dagblad заявил глава Службы общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) Эрик Акербум.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По его словам спецслужбы КНР и РФ для шпионажа используют поддельные аккаунты в LinkedIn, с помощью которых они уже связались с тысячами сотрудников голландских hi-tech компаний. Агенты выдают себя за коллег-ученых, техников, консультантов или рекрутеров и пытаются получить доступ к информации. По словам Акербума, шпионы втираются в доверие своим жертвам, льстят им, а затем подкупают или шантажируют, требуя "поделится секретами".

"Расследование AIVD показало, что Китай и Россия работают очень системно, (Информация о пользователях — ред.) соцсетей, таких как LinkedIn или Instagram, постоянно копируются и хранится в базах данных. Они (шпионы РФ и КНР — ред.) анализируют их, чтобы выбрать свои цели. Это люди, которые имеют доступ к специальным технологическим знаниям" —рассказал газете директор AIVD.

Он также добавил, что открытые данные о сотрудниках объединяются с информацией, собранной путем взлома сетей тех компаний, чьи технологии интересны РФ и КНР.

Как рассказал журналистам Эрик Акербум нидерландская разведка настолько обеспокоена масштабами этого типа шпионажа, что в конце этой недели AIVD запускает "предупредительную кампанию" в соцсетях. Спецслужба будет информировать голландских hi-tech работников и чиновников об этой опасности.

Среди компаний, которым может угрожать "повышенное внимание" со стороны РФ и КНР в статье Financieele Dagblad названы ASML (крупнейший в мире производитель литографического оборудования для производства микросхем) и NXP (производитель полупроводниковых компонентов).

Как ранее сообщал Фокус, президент США Джо Байден готовит запрет на экспорт полупроводников в РФ на случай российского вторжения в Украину. Это серьезно ударит по российской промышленности и может лишить россиян новых компьютеров, смартфонов и другой электронной техники. Власти США уверены, что они смогут ввести такой запрет, поскольку практически все микросхемы в мире разрабатываются с помощью американского программного обеспечения и деталей.