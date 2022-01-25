Удар по технологиям: США планирует запретить экспорт полупроводников в Россию

Аналогичные меры Соединенные Штаты приняли в отношении китайской компании Huawei в январе прошлого года. Как результат — доходы предприятия сократились на 41%.

Администрация президента США Джо Байдена готовит запрет экспорта полупроводников (микрочипов) в РФ случай российского вторжения в Украину. Это серьезно ударит по российской промышленности и может лишить россиян новых компьютеров, смартфонов и другой электронной техники. Об этом сообщает CBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Белом доме.

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"Администрация угрожает использовать правило прямого зарубежного производства, чтобы лишить Россию полупроводниковых технологий, поскольку практически все полупроводники разрабатываются с использованием американского программного обеспечения и деталей", — сообщил журналистам источник.

Он также добавил, что США вместе с европейскими и азиатскими союзниками работают над тем, чтобы отрезать доступ РФ к важным промышленным компонентам, необходимым для роста российской экономики, таких как искусственный интеллект и аэрокосмическая отрасль.

В январе 2021 году США ввели правило прямого иностранного продукта. Из-за этого годовой доход китайской компании упал на 41%.

Напомним, из-за американских санкции Huawei лишилась доступа к сервисам Google, в том числе к OC Android. Из-за этого компания перешла на собственную операционную систему.

Как ранее писал Фокус, Джо Байден рассматривает возможность развертывания дополнительных войск США в Восточной Европе из-за угрозы нового вторжения РФ в Украину. Этот вопрос он обсудит на брифинге с участием военных из Пентагона, и всех 100 сенаторов США.

Подробнее о том насколько важны полупроводники для мировой экономики и почему вскоре мы можем лишиться гаджетов из-за международной напряженности, читайте в нашей статье.