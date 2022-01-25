Удар по технологіям: США планують заборонити експорт напівпровідників до Росії

Аналогічні заходи Сполучені Штати вжили щодо китайської компанії Huawei у січні минулого року. Як результат, доходи підприємства скоротилися на 41%.

Адміністрація президента США Джо Байдена готує заборону експорту напівпровідників (мікрочипів) до настання російського вторгнення в Україну. Це серйозно вдарить по російській промисловості і може позбавити росіян нових комп'ютерів, смартфонів та іншої електронної техніки. Про це повідомляє CBC з посиланням на високопосадовця в Білому домі.

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"Адміністрація погрожує використати правило прямого закордонного виробництва, щоб позбавити Росію напівпровідникових технологій, оскільки практично всі напівпровідники розробляються з використанням американського програмного забезпечення та деталей", — повідомило журналістам джерело.

Він також додав, що США разом із європейськими та азіатськими союзниками працюють над тим, щоб відрізати доступ РФ до важливих промислових компонентів, необхідних для зростання російської економіки, таких як штучний інтелект та аерокосмічна галузь.

У січні 2021 року США запровадили правило прямого іноземного продукту. Через це річний дохід китайської компанії впав на 41%.

Нагадаємо, через американські санкції Huawei втратила доступ до сервісів Google, зокрема до OC Android. Через це компанія перейшла на власну операційну систему.

Як раніше писав Фокус, Джо Байден розглядає можливість розгортання додаткових військ США у Східній Європі через загрозу нового вторгнення РФ до України. Це питання він обговорить на брифінгу за участю військових із Пентагону та всіх 100 сенаторів США.

Докладніше про те, наскільки важливі напівпровідники для світової економіки і чому незабаром ми можемо втратити гаджети через міжнародну напруженість, читайте в нашій статті.