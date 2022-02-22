Немає на озброєнні ЗСУ: РФ показала фейкове відео зі знищеним БТР (фото)

Аналітики порівняли зовнішній вигляд знищеного БТР і дійшли висновку, що на кадрах БТР-70М, які перебувають на озброєнні РФ та інших країн, але не України.

Дослідник Стейн Мітзер із нідерландського проєкту Oryx зазначає, що на опублікованому відео в російських ЗМІ зі згорілим БТР демонструють техніку, якої немає на озброєнні Збройних сил України. Про це він повідомив на своїй сторінці у Твіттері.

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На оприлюдненому відео видно БТР з українським камуфляжем "піксель", але є одна важлива деталь. Як стверджує експерт, у ролику БТР-70М — такої модифікації бронетранспортера на озброєнні Україна не має.

"Україна не має БТР-70М. Вони навіть не можуть зробити це правильно", — написав Мітзер.

Тенденція така, що Росія все більше перетворюється на державу-ізгоя, пишуть на сайті Oryx. Російські військові намагаються провести операцію під чужим прапором, щоб знайти нагоду для вторгнення. Проте виконання подібних провокацій у РФ перебуває на низькому рівні. Існує безліч доказів, що російські ролики — фарс.

Портал "Мілітарний" показав, у чому різниця між БТР-70, БТР-70М та БТР-80.

Спочатку у відео здавалося, що на ньому зображено БТР-80 з українським камуфляжем через ракурс.

[ + – ] Перші кадри з ролика Фото: mil.in.ua

Але пізніше в репортажі російських ЗМІ було видно інші ракурси, які доводять, що відео БТР-70М.

[ + – ] Червоним та зеленим виділено не схожі елементи БТР-70 від БТР-80

[ + – ] Ті ж елементи корпусу порівняно з БТР-80 Фото: mil.in.ua

Як видно на зображеннях БТР-70 має інший десантний люк та бійниці. А подібність із БТР-80 пояснюють тим, що на відео модифікація БТР-70 — БТР-70М. Задню частину корпусу змінили, щоб встановити один двигун замість двох ГАЗ-4905.

БТР-70М серійно випускають у РФ з 2006 року. На озброєння РФ він надійшов у 2005 році. Він відрізняється характерним люком зверху корпусу.

Так повідомлення російських ЗМІ про знищення "українських диверсантів", найімовірніше, було постановочним.

Нагадаємо, розслідування волонтерів InformNapalm показало, що обстріл Ростовської області з РСЗВ здійснили бойовики "ЛНР", а не українські військові. Вони змогли це встановити завдяки координатам розташування камери.

21 лютого ФСБ РФ заявила про "потрапляння з України" снаряда до їхнього прикордонного пункту в Ростовській області. В Держприкордонслужбі заявили, що це відверта провокація.