Нет на вооружении ВСУ: РФ показала фейковое видео с уничтоженным БТР (фото)

Аналитики сравнили внешний вид уничтоженного БТР и пришли к выводу, что на кадрах БТР-70М, состоящих на вооружении РФ и ряда других стран, но не Украины.

Исследователь Стейн Митзер из нидерландского проекта Oryx, отмечает, что на опубликованном видео в российских СМИ со сгоревшим БТР демонстрируется техника, которой нет на вооружении Вооруженных сил Украины. Об этом он сообщил на своей странице в Твиттер.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

На обнародованном видео виден БТР с украинским камуфляжем "пиксель", но есть одна важная деталь. Как утверждает эксперт, в ролике БТР-70М — такой модификации бронетранспортера на вооружении у Украины нет.

"Украина не имеет БТР-70М. Они даже не могут сделать это правильно", — написал Митзер.

Тенденция такова, что Россия все больше превращается в государство-изгой, пишут на сайте Oryx. Российские военные пытаются провести операцию под чужим флагом, чтобы найти повод для вторжения. Однако выполнение подобных провокаций в РФ находится на низком уровне. Существует множество доказательств тому, что российские ролики — фарс.

Портал "Милитарный" показал, в чем разница между БТР-70, БТР-70М и БТР-80.

Сперва в видео казалось, что на нем изображен БТР-80 с украинским камуфляжем из-за ракурса.

[ + – ] Первые кадры с ролика Фото: mil.in.ua

Но позднее в репортаже российских СМИ были видны другие ракурсы, которые доказывают, что на видео БТР-70М.

[ + – ] Красным и зеленым выделены отличительные элементы БТР-70 от БТР-80

[ + – ] Те же элементы корпуса но в сравнении с БТР-80 Фото: mil.in.ua

Как видно из изображений БТР-70 имеет другой десантный люк и бойницы. А схожесть с БТР-80 объясняется тем, что на видео модификация БТР-70 — БТР-70М. Заднюю часть корпуса изменили, чтобы установить один двигатель вместо двух ГАЗ-4905.

БТР-70М серийно выпускается в РФ с 2006 года. На вооружение РФ он поступил в 2005 году. Она отличается характерным люком наверху корпуса.

Таким образом сообщение российских СМИ об уничтожении "украинских диверсантов", вероятнее всего, было постановочным.

Напомним, расследование волонтеров InformNapalm показало, что обстрел Ростовской области из РСЗО совершили боевики "ЛНР", а не украинские военные. Они смогли это установить благодаря координатам расположения камеры.

21 февраля ФСБ РФ заявила о "попадании из Украины" снаряда в их погранпункт в Ростовской области. В Госпогранслужбе заявили, что это откровенная провокация.