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Военный Фокус Российско-украинская война

Нет на вооружении ВСУ: РФ показала фейковое видео с уничтоженным БТР (фото)

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российские фейкки
Фото: скриншот | Репортаж росСМИ с уничтоженным БТР-70М

Аналитики сравнили внешний вид уничтоженного БТР и пришли к выводу, что на кадрах БТР-70М, состоящих на вооружении РФ и ряда других стран, но не Украины.

Исследователь Стейн Митзер из нидерландского проекта Oryx, отмечает, что на опубликованном видео в российских СМИ со сгоревшим БТР демонстрируется техника, которой нет на вооружении Вооруженных сил Украины. Об этом он сообщил на своей странице в Твиттер.

На обнародованном видео виден БТР с украинским камуфляжем "пиксель", но есть одна важная деталь. Как утверждает эксперт, в ролике БТР-70М — такой модификации бронетранспортера на вооружении у Украины нет.

"Украина не имеет БТР-70М. Они даже не могут сделать это правильно", — написал Митзер.

Тенденция такова, что Россия все больше превращается в государство-изгой, пишут на сайте Oryx. Российские военные пытаются провести операцию под чужим флагом, чтобы найти повод для вторжения. Однако выполнение подобных провокаций в РФ находится на низком уровне. Существует множество доказательств тому, что российские ролики — фарс.

Портал "Милитарный" показал, в чем разница между БТР-70, БТР-70М и БТР-80.

Сперва в видео казалось, что на нем изображен БТР-80 с украинским камуфляжем из-за ракурса.

российский вброс
Первые кадры с ролика
Фото: mil.in.ua

Но позднее в репортаже российских СМИ были видны другие ракурсы, которые доказывают, что на видео БТР-70М.

бтр 70
Красным и зеленым выделены отличительные элементы БТР-70 от БТР-80
Те же элементы корпуса но в сравнении с БТР-80
Те же элементы корпуса но в сравнении с БТР-80
Фото: mil.in.ua

Как видно из изображений БТР-70 имеет другой десантный люк и бойницы. А схожесть с БТР-80 объясняется тем, что на видео модификация БТР-70 — БТР-70М. Заднюю часть корпуса изменили, чтобы установить один двигатель вместо двух ГАЗ-4905.

БТР-70М серийно выпускается в РФ с 2006 года. На вооружение РФ он поступил в 2005 году. Она отличается характерным люком наверху корпуса.

российский фейк
БТР-70М

Таким образом сообщение российских СМИ об уничтожении "украинских диверсантов", вероятнее всего, было постановочным.

Напомним, расследование волонтеров InformNapalm показало, что обстрел Ростовской области из РСЗО совершили боевики "ЛНР", а не украинские военные. Они смогли это установить благодаря координатам расположения камеры.

21 февраля ФСБ РФ заявила о "попадании из Украины" снаряда в их погранпункт в Ростовской области. В Госпогранслужбе заявили, что это откровенная провокация.