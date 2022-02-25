Під Вінницею збито російську ракету, — голова ОДА

Також повідомляється, що у Вінниці діють ворожі агенти, які розставляють спеціальні мітки для військ РФ.

25 лютого українські військові збили у небі у районі Вінниці ворожу крилату ракету. Про це у Facebook повідомив голова Вінницької облдержадміністрації Сергій Борзов.

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Також, за інформацією порталу "Мілітарний", у Вінниці діє ворожа група, яка переміщується на чорному автомобілі Toyota Sedan (держномер АВ1055ЕР) розставляє в місті спеціальні мітки, для орієнтації в місті російських військ.

Зазначимо, що з початку доби 25 лютого у Вінниці неодноразово лунали сигнали повітряної тривоги.

Як раніше писав Фокус, ворожі агенти ставлять на українських дорогах спеціальні мітки для орієнтування вночі. Укравтодор просить фіксувати їхнє розташування та будь-якими доступними засобами знищувати: замальовувати, присипати землею, брудом або заливати смолою.

Нагадаємо, 25 лютого на російському аеродромі біля міста Міллерово за 16 км від українського кордону сталися вибухи. Російські ЗМІ стверджують, що аеродром ракетними комплексами "Точка-У" атакувала українська. Командування ВПС України прокоментувало цю подію дуже лаконічно: "А хто це зробив?"