Под Винницей сбита российская ракета, — глава ОГА

Также сообщается, что в Виннице действуют вражеские агенты, которые расставляют специальные метки для войск РФ.

25 февраля украинские военные сбили в небе в районе Винницы вражескую крылатую ракету. Об этом в Facebook сообщил глава Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов.

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Также, по информации портала "Мілітарний", в Виннице действует вражеская группа, которая перемещается на черном автомобиле Toyota Sedan (госномер АВ1055ЕР) в расставляет в городе специальные метки, для ориентации в городе российских войск.

Отметим, что с начала суток 25 февраля, в Виннице неоднократно звучали сигналы воздушной тревоги.

Как ранее писал Фокус, вражеские агенты ставят на украинских дорогах специальные метки для ориентировки ночью. Укравтодор просит фиксировать их месторасположение и любыми доступными средствами уничножать: зарисовывать, присыпать землей, грязью или заливать смолой.

Напомним, 25 февраля на российском аэродроме около города Миллерово в 16 км от украинской границы произошли взрывы. Российские СМИ утверждают, что аэродром ракетными комплексами "Точка-У" атаковала украинская. Командование ВВС Украины прокомментировало это событие весьма лаконично: "А кто это сделал?".