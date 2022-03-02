Вторгнення Росії в Україну: ситуація на фронті (мапа)

За 2 березня до тридцяти ворожих бойових літаків порушили повітряний простір України, переважно з боку Білорусі, та здійснили бомбардування мирного населення.

Українські збройні сили й територіальна оборона продовжують героїчно стримувати російське вторгнення в Україну. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 18:00.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

На Волині підрозділами ЗСУ створено надійну систему оборони. Противник проводить демонстраційні дії вздовж кордону України.

Триває оборона Києва, українські захисники продовжують вести систематичні бойові дії й утримувати райони міста. Сьогодні українські військові звільнили Макарів Київської області та закріпилися в місті.

На приморському напрямку українці продовжують вести оборонну операцію, успішно стримуючи переважаючі сили ворога.

Українськими військовими знешкоджено десант, який намагався висадитися в районі міста Миколаєва.

Повітряні сили ЗС України відбивають напади з повітря. За інформацією Генштабу, з початку російського нападу територією нашої країни ворогом випущено понад 180 ракет. Окрім військових об'єктів, унаслідок ворожого обстрілу значних утрат зазнала цивільна інфраструктура та житлові райони населених пунктів.

[ + – ] Карта бойових дій Фото: Espreso.TV

За 2 березня до тридцяти ворожих бойових літаків порушили повітряний простір України, переважно з боку Білорусі, та здійснили бомбардування мирного населення.

Російські солдати й офіцери продовжують здаватися в полон, а також відмовляються продовжувати наступ.

У цьому російські окупаційні війська постійно порушують норми Міжнародного гуманітарного права: займаються мародерством, убивством мирного населення, зокрема дітей.

Противник деморалізований і продовжує зазнавати значних втрат в особовому складі та військовій техніці.

Раніше Фокус повідомляв, що наступ ворога під Сумами та Черніговом захлинається. За інформацією Офісу президента, російські війська практично не рухаються, а їхніх військових добивають наші воїни та партизани.