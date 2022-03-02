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Вторгнення Росії в Україну: ситуація на фронті (мапа)

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війна, ситуація на фронті
Росія продовжує наступ в Україні

За 2 березня до тридцяти ворожих бойових літаків порушили повітряний простір України, переважно з боку Білорусі, та здійснили бомбардування мирного населення.

Українські збройні сили й територіальна оборона продовжують героїчно стримувати російське вторгнення в Україну. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 18:00.

На Волині підрозділами ЗСУ створено надійну систему оборони. Противник проводить демонстраційні дії вздовж кордону України.

Триває оборона Києва, українські захисники продовжують вести систематичні бойові дії й утримувати райони міста. Сьогодні українські військові звільнили Макарів Київської області та закріпилися в місті.

На приморському напрямку українці продовжують вести оборонну операцію, успішно стримуючи переважаючі сили ворога.

Українськими військовими знешкоджено десант, який намагався висадитися в районі міста Миколаєва.

Повітряні сили ЗС України відбивають напади з повітря. За інформацією Генштабу, з початку російського нападу територією нашої країни ворогом випущено понад 180 ракет. Окрім військових об'єктів, унаслідок ворожого обстрілу значних утрат зазнала цивільна інфраструктура та житлові райони населених пунктів.

карта, війна
Карта бойових дій
Фото: Espreso.TV

За 2 березня до тридцяти ворожих бойових літаків порушили повітряний простір України, переважно з боку Білорусі, та здійснили бомбардування мирного населення.

Російські солдати й офіцери продовжують здаватися в полон, а також відмовляються продовжувати наступ.

У цьому російські окупаційні війська постійно порушують норми Міжнародного гуманітарного права: займаються мародерством, убивством мирного населення, зокрема дітей.

Противник деморалізований і продовжує зазнавати значних втрат в особовому складі та військовій техніці.

Раніше Фокус повідомляв, що наступ ворога під Сумами та Черніговом захлинається. За інформацією Офісу президента, російські війська практично не рухаються, а їхніх військових добивають наші воїни та партизани.