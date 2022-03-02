Вторжение России в Украину: ситуация на фронте (карта)

За 2 марта до тридцати вражеских боевых самолетов нарушили воздушное пространство Украины, преимущественно со стороны Беларуси, и осуществили бомбардировки мирного населения.

Украинские вооруженные силы и территориальная оборона продолжают героически сдерживать российское вторжение в Украину. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в оперативной информации по состоянию на 18.00.

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На Волыне подразделениями ВСУ создана надежная система обороны. Противник проводит демонстрационные действия вдоль границы Украины.

Продолжается оборона Киева, украинские защитники продолжают вести систематические боевые действия и удерживать районы города. Сегодня украинские военные освободили Макаров Киевской области и закрепились в городе.

На приморском направлении украинцы продолжают ведение оборонной операции, успешно сдерживая превосходящие силы врага.

Украинскими военными обезврежен десант, пытавшийся высадиться в районе города Николаева.

Воздушные силы ВС Украины осуществляют отражение нападений с воздуха. По информации Генштаба, с начала российского нападения по территории нашей страны врагом выпущено более 180 ракет. Кроме военных объектов, вследствие вражеских обстрелов значительные потери понесла гражданская инфраструктура и жилые районы населенных пунктов.

[ + – ] Карта боевых действий Фото: Espreso.TV

За 2 марта до тридцати вражеских боевых самолетов нарушили воздушное пространство Украины, преимущественно со стороны Беларуси, и осуществили бомбардировки мирного населения.

Российские солдаты и офицеры продолжают сдаваться в плен, а также отказываются продолжать наступление.

При этом российские оккупационные войска постоянно нарушают нормы Международного гуманитарного права: занимаются к мародерством, убийством мирного населения, в том числе и детей.

Противник деморализован и продолжает нести значительные потери в личном составе и военной технике.

Ранее Фокус сообщал, что наступление врага под Сумами и Черниговом захлебывается. По информации Офиса президента, российские войска практически не двигаются, а их военных добивают наши воины и партизаны.