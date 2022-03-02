Вторжение России в Украину: ситуация на фронте (карта)
За 2 марта до тридцати вражеских боевых самолетов нарушили воздушное пространство Украины, преимущественно со стороны Беларуси, и осуществили бомбардировки мирного населения.
Украинские вооруженные силы и территориальная оборона продолжают героически сдерживать российское вторжение в Украину. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в оперативной информации по состоянию на 18.00.
На Волыне подразделениями ВСУ создана надежная система обороны. Противник проводит демонстрационные действия вдоль границы Украины.
Продолжается оборона Киева, украинские защитники продолжают вести систематические боевые действия и удерживать районы города. Сегодня украинские военные освободили Макаров Киевской области и закрепились в городе.
На приморском направлении украинцы продолжают ведение оборонной операции, успешно сдерживая превосходящие силы врага.
Украинскими военными обезврежен десант, пытавшийся высадиться в районе города Николаева.
Воздушные силы ВС Украины осуществляют отражение нападений с воздуха. По информации Генштаба, с начала российского нападения по территории нашей страны врагом выпущено более 180 ракет. Кроме военных объектов, вследствие вражеских обстрелов значительные потери понесла гражданская инфраструктура и жилые районы населенных пунктов.
За 2 марта до тридцати вражеских боевых самолетов нарушили воздушное пространство Украины, преимущественно со стороны Беларуси, и осуществили бомбардировки мирного населения.
Российские солдаты и офицеры продолжают сдаваться в плен, а также отказываются продолжать наступление.
При этом российские оккупационные войска постоянно нарушают нормы Международного гуманитарного права: занимаются к мародерством, убийством мирного населения, в том числе и детей.
Противник деморализован и продолжает нести значительные потери в личном составе и военной технике.
Ранее Фокус сообщал, что наступление врага под Сумами и Черниговом захлебывается. По информации Офиса президента, российские войска практически не двигаются, а их военных добивают наши воины и партизаны.