Вторгнення Росії в Україну: ситуація на фронті 3 березня (мапа)

Ворог безуспішно намагався прорватися до Києва із північного заходу та сходу, а також атакував на інших напрямках.

Російські збройні сили сьогодні, 3 березня, продовжують воєнні дії на території України. Українські захисники ефективно утримують оборону, повідомляється в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ станом на 18.00 щодо російського вторгнення.

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На Волинському напрямку українські воїни утримують певні рубежі. Тим часом у лісистій місцевості на території Білорусі розміщено 38 окрему десантно-штурмову бригаду ЗС Республіки Білорусь.

За інформацією Генштабу ЗСУ, командування військової частини вже отримало наказ про перетин кордону з Україною. Доведення бойового наказу буде здійснено після перетину українського кордону. Проте морально-психологічний стан білоруських десантників вкрай низький. Багато офіцерів і солдатів не бажають виконувати роль російських найманців, деякі висловилися за припинення контрактів, термін яких у більшості закінчується в травні.

[ + – ] Оперативна інформація станом на 18.00 03.03.2022 щодо російського вторгнення

У Чернігівській області механізовані та танкові частини ЗСУ стійко утримують оборону на зайнятих рубежах навколо міста Чернігова.

На Слобожанщині механізовані частини української армії ефективно ведуть оборонні бої зі значнішими силами супротивника, через що ворог зазнає значних втрат.

Угруповання Об'єднаних сил під час важких оборонних боїв зірвало плани російських окупантів і не допустило вихід ворога на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Українське місто Маріуполь продовжує героїчно чинити опір російським загарбникам.

На територіях Донецької та Луганської областей, окупованих ворогом, йде формування частин із резервістів, призваних у січні-лютому цього року. Російське командування планує терміново перекидати маршові роти під Харків.

На Приморському напрямку підрозділи ЗСУ ведуть оборонну операцію в операційній зоні та прикривають частину морського узбережжя.

Захисники Києва продовжують обороняти місто, завдають ворогові вогневої поразки та утримують оборонні рубежі навколо столиці та основних аеродромів.

Раніше Фокус повідомляв, що до Одеси прямує десант РФ, а Херсон живе за правилами окупантів. За даними журналістів, до Одеського порту прямують чотири великі десантні кораблі із суднами підтримки. На Херсонщині через масовані обстріли жителі деяких територіальних громад залишилися без води, світла та газу.