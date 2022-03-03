Вторжение России в Украину: ситуация на фронте 3 марта (карта)

Враг безуспешно пытались прорваться в Киев с северо-запада и востока, а также атаковал на других направлениях.

Российские вооруженные силы сегодня, 3 марта, продолжают военные действия на территории Украины. Украинские защитники эффективно удерживают оборону, сообщается в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18.00 относительно российского вторжения.

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На Волынском направлении украинские воины удерживают определенные рубежи. Тем временем в лесистой местности на территории Беларуси размещена 38 отдельная десантно-штурмовая бригада ВС Республики Беларусь.

По информации Генштаба ВСУ, командование воинской части уже получило приказ о пересечении границы с Украиной. Доведение боевого приказа будет осуществлено после пересечения украинской границы. Однако морально-психологическое состояние белорусских десантников крайне низкое. Много офицеров и солдатов не желают исполнять роль российских наемников, некоторые высказались за прекращение контрактов, срок которых у большинства истекает в мае.

[ + – ] Оперативная информация по состоянию на 18.00 03.03.2022 относительно российскому вторжению

В Черниговской области механизированные и танковые части ВСУ устойчиво удерживают оборону на занятых рубежах вокруг города Чернигова.

На Слобожанщине механизированные части украинской армии эффективно ведут оборонительные бои с превосходящими силами противника, враг несет значительные потери.

Группировка Объединенных сил в ходе тяжелых оборонительных боев сорвала планы российских оккупантов и не допустила выход врага на административные границы Донецкой и Луганской областей. Украинский город Мариуполь продолжает героически сопротивляться российским захватчикам.

[ + – ] Карта боевых действий

На территориях Донецкой и Луганской областей, оккупированных врагом, идет формирование частей из резервистов, призванных в январе-феврале этого года. Российское командование планирует срочно перебрасывать маршевые роты под Харьков.

На Приморском направлении подразделения ВСУ ведут оборонную операцию в операционной зоне и прикрывают часть морского побережья.

Защитники Киева продолжают оборонять город, наносят врагу огневое поражение и удерживают оборонные рубежи вокруг столицы и основных аэродромов.

Ранее Фокус сообщал, что в Одессу направляется десант РФ, а Херсон живет по правилам оккупантов. По данным журналистов, к Одесскому порту направляются четыре больших десантных корабля с суднами поддержки. В Херсонской области из-за массированных обстрелов жители некоторых территориальных громад остались без воды, света и газа.