Фрегат "Гетьман Сагайдачний" затоплено, – Резніков

Судно затопили, щоб воно не дісталося ворогові, який міг би використати його для диверсій.

Фрегат ВМС ЗС України "Гетьман Сагайдачний", який знаходився на ремонті, затопили в порту Миколаєва. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

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Він наголосив, що за дні війни, яку розпочало 24 лютого вторгнення російської армії на територію України, прийняли безліч складних рішень, і відомству "доводилося маневрувати, щоб зберегти армію".

"Командир флагмана ВМСУ виконав наказ затопити корабель, щоб фрегат "Гетьман Сагайдачний", що був на ремонті, не дістався ворогові. Важко уявити складніше рішення для мужнього воїна і команди. Але ми побудуємо новий флот. Сучасний, потужний. Головне зараз — встояти", — пише політик.

[ + – ] Затоплений фрегат "Гетьман Сагайдачний" Фото: Соцсети

За словами Резнікова, він чудово розуміє те, наскільки втомилися люди, які вони виснажені й шоковані втратами. Попереду дуже складний період, і знадобиться дуже багато сил і витримки.

"Але хочу сказати всім. Українці — ви неймовірні! Ворог спантеличений і наляканий. Ми його ще не перемогли. Але цей час невідворотно наближається", — впевнений міністр.

У коментарі "Українській правді" начальник служби зв'язків із громадськістю командування ВМС ЗСУ Олег Чалик додав кілька деталей. Він зазначив, що фрегат перебував у процесі глибокої модернізації. За короткий термін зібрати його та відновити боєздатність було неможливо.

"Відповідно, через загрозу, що противник захопить судно, прийняли рішення його затопити. Екіпаж корабля продовжує свою службу та виконує завдання із захисту України від Російської Федерації", — повідомив Чалик.

У пресслужбі ВМС пояснили, що ворог міг використати судно для диверсійних операцій.

Тим часом Україна продовжує опиратися російським окупантам, які не припиняють обстрілювати міста та села країни, застосовуючи заборонену зброю. Так, у місті Покровськ Донецької області російські війська застосували касетні боєприпаси. 4 березня армія РФ обстріляла Житомир, зруйнувавши школу та житлові будинки.