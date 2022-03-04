Фрегат "Гетьман Сагайдачный" затоплен, – Резников

Судно затопили, чтоб оно не досталось врагу, который мог использовать его для диверсий.

Фрегат ВМС ВС Украины "Гетман Сагайдачный", который находился на ремонте, был затоплен в порту Николаева. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

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Он подчеркнул, что за дни войны, начавшейся 24 февраля с вторжения российской армии на территорию Украины, было принято множество сложных решений, и ведомству "приходилось маневрировать, чтобы сберечь армию".

"Командир флагмана ВМСУ выполнил приказ затопить корабль, чтобы находившийся на ремонте фрегат "Гетман Сагайдачный" не достался врагу. Трудно представить более сложное решение для мужественного воина и команды. Но мы построим новый флот. Современный, мощный. Главное сейчас – устоять", – пишет политик.

[ + – ] Затопленный фрегат "Гетьман Сагайдачный" Фото: Соцсети

По словам Резникова, что он отлично понимает то, насколько устали люди, как они истощены и шокированы потерями. Впереди – очень сложный период, и понадобится очень много сил и выдержки.

"Но хочу сказать всем. Украинцы – вы невероятны! Враг озадачен и напуган. Мы его еще не победили. Но это время неотвратимо приближается", – уверен министр.

В комментарии "Украинской правде" начальник службы по связям с общественностью командования ВМС ВСУ Олег Чалик добавил несколько деталей. Он отметил, что фрегат пребывал в процессе глубокой модернизации. В короткие сроки собрать его и восстановить боеспособность было невозможно.

"Соответственно, из-за угрозы захвата противником было принято решение о его затоплении. Экипаж корабля продолжает свою службу и выполняет задачи по защите Украины от Российской Федерации", – сообщил Чалик.

В пресс-службе ВМС объяснили, что враг мог использовать судно для диверсионных операций.

Тем временем Украина продолжает оказывать сопротивление российским оккупантам, которые не прекращают обстреливать города и села страны, применяя запрещенное оружие. Так, в городе Покровск Донецкой обрасти российские войска применили кассетные боеприпасы. 4 марта армия РФ обстреляла Житомир, разрушив школу и жилые дома.