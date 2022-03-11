Збитий льотчик літака РФ підтвердив наявність родичів на Полтавщині та у Харкові

Майора Головенського збили 5 березня над Миколаєвом. З початку війни він здійснив 7 бойових польотів.

Збитий льотчик російського літака Головенський Олексій Сергійович заявив, що має родичів у Полтавській області та Харкові. Про це він повідомив на пресконференції полонених льотчиків.

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Сам Головенський є майором у місті Саки АР Крим. З 24 лютого його полк було приведено до повної бойової готовності. Він здійснив 7 бойових вильотів.

Літак Головенського збили 5 березня. Його направили до Миколаївської області для виявлення українського ППО. Протягом 30 хвилин він здійснював розвідку, після чого був збитий двома ракетами ЗСУ.

На запитання, чи справді він має родичів в Україні, Головенський відповів ствердно.

"Так, на території Полтавської області у мене завжди були родичі. Моя мама планувала переїхати до мого батька в Краснодар, але де вона, я не знаю. Більше того, у моєї дружини родичі в Харкові", — заявив майор Олексій Головенський.

Нагадаємо, раніше мати полоненого російського льотчика просила вибачення за обстріл Миколаєва. Мати живе у Кременчуці, Полтавська область. Він виконував польоти на Су-31.

11 березня літаки агресора скинули бомби на аеропорт у Луцьку.