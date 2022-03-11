Сбитый летчик самолета РФ подтвердил наличие родственников на Полтавщине и в Харькове

Майора Головенского сбили 5 марта над Николаевом. С начала войны он выполнил 7 боевых полетов.

Сбитый летчик российского самолета Головенский Алексей Сергеевич заявил, что у него есть родственники в Полтавской области и в Харькове. Об этом он сообщил на пресс-конференции пленных летчиков.

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Сам Головенский является майором в городе Саки АР Крым. С 24 февраля его полк был приведен к полной боевой готовности. Он совершил 7 боевых вылетов.

Самолет Головенского сбили 5 марта. Его направили в Николаевскую область для выявления украинского ПВО. В течение 30 минут он осуществлял разведку, после чего был сбит двумя ракетами ВСУ.

На вопрос действительно ли у него есть родственники в Украине, Головенский ответил утвердительно.

"Да, на территории Полтавской области у меня всегда были родственники. Моя мама планировала переехать к моему отцу в Краснодар, но где она я не знаю. Более того — у моей жены родственники в Харькове", — заявил майор Алексей Головенский.

Напомним, ранее мать пленного российского летчика извинилась за обстрелы Николаева. Мать живет в Кременчуге, Полтавская область. Он выполнял полеты на Су-31.

11 марта самолеты агрессора сбросили бомбы на аэропорт в Луцке.