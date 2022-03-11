"Провокацію з метою затягнути у війну проти України Мінськ зірвали", — Арестович (відео)

Передбачають, що командування РФ готує низку провокацій, щоби втягнути Білорусь у війну. Проте радник голови ОП упевнений, що білорусам вона не потрібна.

11 березня в ефірі телеканалу "Рада" радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що провокацію з бомбардуванням збройних сил РФ населених пунктів у Білорусі з метою затягнути у війну проти України Мінськ зірвано.

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Арестович наголосив, що білорусам не потрібна війна і провокацію зірвали:

"Білорусам ця війна точно не потрібна. І ця доля теж не потрібна. Навіть Соловйов у своєму Telegram-каналі повідомив, що "не було жодної провокації, ніхто нікуди не стріляв". Провокацію зірвали цього разу", — заявив Арестович.

На питання що трапиться, якщо Мінськ вирішить приєднатися до війни проти України — радник голови Офісу президента відповів, що "білоруську армію знищать".

"Усіх, хто зайде сюди, знищать. А для білорусів настане час тяжких санкцій та дієвих звинувачень в участі в міжнародному злочині, яким є напад на Україну", — наголосив Арестович.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що 11 березня о 14:30 військові літаки РФ обстріляли територію Білорусі з повітряного простору України, щоб втягнути їх у війну. Вказують, що два російські літаки злетіли з аеродрому Дубровиця (Білорусь), зайшли на територію України, а потім розвернулися над українськими населеними пунктами Городичі та Тумені. Зробивши це, вони вдарили по населених пунктах Копані, Бухличі та Верхній Теребежів, що в Білорусі, а також по українській території.

Зазначимо, що перед цим міністр оборони України Олексій Резніков попереджав, що командування армії РФ готує серію кривавих провокацій, щоб втягнути армію Білорусі у війну проти України.