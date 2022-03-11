"Провокация с целью затянуть в войну против Украины Минск сорвана", - Арестович (видео)

Предполагается, что командование РФ готовит ряд провокаций, чтобы втянуть Беларусь в войну. Однако советник главы ОП уверен, что белорусам она не нужна.

11 марта в эфире телеканала "Рада" советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что провокация с бомбардировкой вооруженных сил РФ населенных пунктов в Беларуси с целью затянуть в войну против Украины Минск сорвана.

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Арестович акцентировал, что белорусам не нужна война и провокация была сорвана:

"Белорусам эта война точно не нужна. И эта судьба тоже не нужна. Даже Соловьев в своем Telegram-канале сообщил, что "не было никакой провокации, никто никуда не стрелял". Провокация сорвана на этот раз", — заявил Арестович.

На вопрос что случится, если Минск решит присоединиться к войне против Украины — советник главы Офиса президента ответил, что "белорусская армия будет уничтожена".

"Все, кто зайдут сюда, будут уничтожены. А для белорусов придет время тяжелых санкций и действенных обвинений в участии в международном преступлении, которым является нападение на Украину", — подчеркнул Арестович.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что 11 марта в 14:30 военные самолеты РФ обстреляли территорию Беларуси с воздушного пространства Украины, чтобы втянуть их в войну. Указывается, что 2 российских самолета взлетели с аэродрома Дубровица (Беларусь), зашли на территорию Украины, а затем развернулись над украинскими населенными пунктами Городичи и Тумени. Совершив это они нанесли огневое поражение по населенным пунктам Копани, Бухличи и Верхних Теребежов, что в Беларуси, а также по украинской территории.

Отметим, что перед этим министр обороны Украины Алексей Резников предупреждал, что командование армии РФ готовит серию кровавых провокаций, чтобы втянуть армию Беларуси в войну против Украины.