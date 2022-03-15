ЗС РФ використовує незвичайні ракети-обманки, щоб оминути українську ППО, — NYT (фото)

Ракети комплексу "Іскандер" мають неправдиві цілі, про існування яких раніше ніхто з аналітиків не знав.

За даними американської розвідки, Росія обстрілює Україну ракетами, які оснащуються спеціальними цілями для обходу протиракетної оборони та радарів. Про це повідомляє The New York Times.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Російські війська використовують балістичні ракети, що містять у собі хибні цілі. Вони здатні обманювати радари ППО та ракети з тепловим наведенням. Кожен такий пристрій, як стверджують у розвідці, є формою дротика розміром із 30 см. Хибні цілі випускаються з ОТРК "Іскандер-М", коли ракета фіксує, що на неї націлені радари або ракети.

[ + – ] Знайдені хибні цілі для ППО

Як стверджують автори, використання хибних цілей може пояснити, чому українським засобам ППО важко перехоплювати російські "Іскандери".

За словами представника розвідки, ці пристрої схожі на хибні цілі часів холодної війни. Їх називали "засобами проникнення". Вони супроводжували ядерні боєголовки з 1970-х років та були розроблені для того, щоб ухилятися від протиракетних систем і дозволяти окремим боєголовкам досягати своїх цілей. Додавання цих пристроїв до таких видів зброї, як "Іскандер-М" зі звичайними боєголовками, раніше не було задокументовано у військових арсеналах.

Тому поява фото в мережі спочатку шокувала експертів зі зброї.

Нагадаємо, 11 березня головнокомандувач ЗСУ Залужний повідомив, що ЗС РФ випустили понад 300 ракет "Іскандер" і "Калібр" у мирних жителів.

Напередодні, 10 березня, у ЗСУ заявили про знищення дивізіону російських "Іскандерів" під Черніговом.