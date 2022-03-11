ЗС РФ випустили понад 300 ракет "Калібр" та "Іскандер" по мирних жителях, — Залужний (фото)

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, ЗС РФ неодноразово порушували норми Міжнародного гуманітарного права. Дії вимагають розслідування у Гаазькому трибуналі.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що з початку повномасштабного вторгнення РФ у мирні міста та села було випущено 328 ракет типу "Іскандер" і "Калібр". Про це повідомляється на сторінці генерала у Facebook.

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Як вказує головнокомандувач, дії путінського режиму потребують розслідування в Гаазькому трибуналі. Війська РФ порушують норми Міжнародного гуманітарного права.

Усього було випущено 328 ракет:

154 з Іскандерів;

97 ракет Калібр;

21 Точка-У;

56 ракет класу Х.

Ракети типу "Іскандер" здатні стріляти на дистанцію від 500 до 700 км. Маса бойової частини ракети становить 480 кг.

Ракети "Калібр" — це сімейство крилатих ракет, які здатні запускатися як з моря, так й із землі. Дальність стрільби становить до 2 600 км по наземних цілях і до 375 по морських.

Оперативно-тактичний комплекс "Точка-У" здатна уражати цілі на дистанції до 120 км. Маса бойової частини складає до 480 км.

Нагадаємо, 11 березня РФ завдали першого авіаудару по Дніпру, під вогонь потрапила взуттєва фабрика.

10 березня у Чернігівській області ЗСУ знищили дивізіон російських "Іскандерів".