ВС РФ выпустили свыше 300 ракет "Калибр" и "Искандер" по мирным жителям, - Залужный (фото)

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, ВС РФ неоднократно нарушали нормы Международного гуманитарного права. Действия требуют расследование в Гаагском трибунале.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что с начала полномасштабного вторжения РФ по мирным городам и селам было выпущено 328 ракет типа "Искандер" и "Калибр". Об этом сообщается на странице генерала в Facebook.

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Как указывает главнокомандующий, действия путинского режима требует расследования в Гаагском трибунале. Войска РФ нарушают нормы Международного гуманитарного права.

Всего было выпущено 328 ракет:

154 из Искандеров

97 ракет Калибр

21 Точка У

56 ракет класса Х

Ракеты типа "Искандер" способны стрелять на дистанцию от 500 до 700 км. Масса боевой части ракеты составляет 480 кг.

Ракеты "Калибр" — это семейство крылатых ракет, способные запускаться как с моря, так и с земли. Дальность стрельбы составляет до 2600 км по наземным целям и до 375 по морским.

Оперативно-тактический комплекс "Точка У" способна поражать цели на дистанции до 120 км. Масса боевой части составляет до 480 км.

Напомним, 11 марта РФ нанесли первый авиаудар по Днепру, под огонь попала обувная фабрика.

10 марта в Черниговской области ВСУ уничтожили дивизион российских "Искандеров".