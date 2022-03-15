Рятувальники закінчили розбирати завали після атаки школи на Миколаївщині: 7 людей загинули
Уламки та завали після бомбового удару розбирали 20 рятувальників ДСНС.
Зросла кількість жертв атаки ЗС РФ школи в селі Зелений Гай у Миколаївській області. Після розбору завалів з'ясувалося, що загинуло семеро людей, повідомили в пресслужбі МВС у Telegram.
"Станом на 13.00 15 березня пошуково-рятувальні роботи завершено. З-під завалів рятувальники ГУ ДСНС України в Миколаївській області деблокували 3 постраждалих та тіла 7 загиблих", — йдеться в повідомленні.
Від ДСНС для ліквідації наслідків залучалося 4 одиниці техніки та 20 осіб.
У службі нагадали, що школу ворог розбомбив 13 березня вранці. Відразу повідомлялося про 2 загиблих та 2 поранених.
Фокус публікував кадри після атаки школи окупантами у селі Зелений Гай у Миколаївській області.
Ще раніше російські військові завдали масованого удару по місту та зруйнували школу в Житомирі.