Рятувальники закінчили розбирати завали після атаки школи на Миколаївщині: 7 людей загинули

Уламки та завали після бомбового удару розбирали 20 рятувальників ДСНС.

Зросла кількість жертв атаки ЗС РФ школи в селі Зелений Гай у Миколаївській області. Після розбору завалів з'ясувалося, що загинуло семеро людей, повідомили в пресслужбі МВС у Telegram.

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"Станом на 13.00 15 березня пошуково-рятувальні роботи завершено. З-під завалів рятувальники ГУ ДСНС України в Миколаївській області деблокували 3 постраждалих та тіла 7 загиблих", — йдеться в повідомленні.

Від ДСНС для ліквідації наслідків залучалося 4 одиниці техніки та 20 осіб.

У службі нагадали, що школу ворог розбомбив 13 березня вранці. Відразу повідомлялося про 2 загиблих та 2 поранених.

Фокус публікував кадри після атаки школи окупантами у селі Зелений Гай у Миколаївській області.

Ще раніше російські військові завдали масованого удару по місту та зруйнували школу в Житомирі.