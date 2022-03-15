США можуть надати Україні Ракети С-300, — експосол

За словами дипломата Майкла Мак-Фола, країни НАТО мають таємно поставити Україні системи ППО та не обговорювати це питання публічно.

Колишній посол США в РФ Майкл Мак-Фол, який неодноразово закликав передати Україні польські МІГ-29, не виключає, що Джо Байден зніме заборону на передачу цих літаків. Про це дипломат розповів в інтерв'ю журналістці Юлії Латиніній.

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Мак-Фол вважає, що це питання взагалі не варто обговорювати відкрито, рішення має бути ухвалене непублічно.

"Потрібне спільне рішення. Це має бути рішення НАТО, не рішення Америки чи поляків. А потім знадобиться просто це виконати в таємниці, непублічно", — пояснив американський дипломат.

За його даними, обговорення питання триває, і кілька представників країн НАТО прибудуть до Києва — це великий, сміливий крок.

"І йдеться не лише про МІГи, а й про ракети класу земля-повітря, що, як на мене, ще важливіше", — пояснив Мак-Фол.

НАТО не буде "закривати" небо

Водночас дипломат вважає нереалістичним сценарій, за якого НАТО могло б "закрити" повітряний простір над Україною.

"НАТО не закриватиме небо. Але зараз йдеться про те, щоб забезпечити українців усім необхідним, щоб вони самі могли закрити свій повітряний простір. Це більш реально. У США є зброя, якої немає в України зараз. Я за, щоб всі розуміли. Це захист Києва", — пояснив дипломат.

Ракети С-300.

Ракетні системи земля-повітря, зокрема і зенітно-ракетні системи С-300 російського виробництва, стоять на озброєнні багатьох країн. Найефективніші системи ППО, такі як американська "Петріот" та ізраїльський "Залізний купол", розгорнути в Україні зараз неможливо. Доставити їх надто складно. Повідомляється, що якби їх навіть спробували поставити в Україну, не було б можливості їх застосувати.

Дальнобійна артилерія

Україна також може отримати озброєння, яке допоможе протистояти далекобійній артилерії, яку путінські війська застосовують для ударів по Херсону, Маріуполі та Києву.

"Є така специфічна зброя проти артилерії, яку Зеленський хоче і яку, я вважаю, ми маємо послати", — пояснив Мак-Фол.

Новий виток в українській війні

Він також назвав загибель американських громадян — оператора Fox News П'єра Закржевського та кінодокументаліста Брента Рено — новим етапом в українській війні, натомість це, на думку колишнього посла в РФ, не підштовхне США до відправлення своїх солдатів або пілотів до України.

Як би там не було, Мак-Фол зазначив, що в одному з цих випадків мала місце стрілянина по автомобілю співробітників преси.

Раніше Фокус повідомляв, що Канада найближчим часом надасть Україні 4500 гранатометів та 7500 гранат. У Канаді також вирішили профінансувати сучасні супутникові знімки, аби допомогти українським військовим із моніторингом за російськими військами.