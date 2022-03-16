Упали в Чорне море: українські військові збили ще два Су-30СМ

За даними військових, російські винищувачі намагалися бомбардувати села Одеської області.

Зенітно-ракетні війська збили два винищувачі Су-30СМ на півдні України. Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

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16 березня о 5 ранку на півдні українські військові збили два винищувачі Су-30СМ. Як заявляють у Командуванні, літаки намагалися атакувати одне із сіл на Одещині.

"Зенітним ракетним підрозділом повітряне командування "Південь" обидва літаки ліквідовано", — наголосили в публікації.

Повідомляється, що пілоти змогли катапультуватися, проте вони вирушили за літаками в Чорне море.

Додамо, за даними Генштабу, за добу було як 3 літаки (якщо два Су-30СМ увійшли до зведення). З початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили 84 літаки та 108 вертольотів. Втрати в живій силі становили приблизно 13 800 людей, враховуючи поранених, убитих, полонених і зниклих безвісти.

Нагадаємо, 14 березня десантники ЗСУ збили російський БПЛА "Рейс-Д", не дозволивши йому провести розвідку певних районів.

11 березня збитий льотчик ЗС РФ заявив, що якби його не збили, то він би продовжив бомбардувати мирні будинки жителів України.