Війська РФ намагаються виявити українське ППО в Одеській області, — ОВА

За словами Сергія Братчука, Росія продовжує готувати висадження десанту на берег, а для цього їй потрібно знищити протиповітряні засоби ЗСУ.

Речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що російські війська намагаються знайти систему ППО України в Одеській області. Про це він повідомив у Facebook.

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За словами Братчука, ніч на Одещині минула відносно спокійно. Ворог намагався виявити українські засоби протиповітряної оборони. Росія продовжує готувати висадження десанту на берег.

"Напередодні була спроба противника виявити нашу систему ППО. Ворог працює на те, щоб її виявити та знищити. Зараз триває підготовка до можливого висадження десанту. Звичайно, вони розуміють, що в них нічого не вийде, і вони це чудово розуміють", — заявив речник ОВА.

Населені пункти, які РФ обстріляли, постраждали, але обійшлося без жертв. За словами Братчука, двоє отримали поранення.

У Чорному морі продовжують перегруповуватись великі десантні кораблі, але вони діють як психологічний тиск. Батрачук підкреслив, що незважаючи на складну ситуацію, місто продовжується триматися і готуватися до оборони.

Нагадаємо, 15 березня стало відомо, що ЗС РФ обстріляли два населені пункти в Одеській області. Також стало відомо, що російські військові кораблі вирушили до Одеси.

14 березня глава Одеської ОВА заявив, що загроза висадження десанту РФ на берег зберігається.