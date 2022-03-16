Скорочена програма на 7-20 діб: у Міноборони назвали терміни навчання мобілізованих
Як заявили у командуванні Сухопутних військ, незважаючи на скорочену програму, ефективність її не зменшується.
Непідготовлених людей на передову не відправляють. Спочатку вони проходять підготовку в стислі терміни. Про це повідомив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач в Українському медіацентрі.
Скільки часу витрачається на підготовку мобілізованих?
Як заявив Горбач, на підготовку рядового та сержантського складу в навчальних центрах йде від 7 до 20 діб. Це скорочена програма, яка не погіршує якості навчання. Час навчання залежить від складності спеціальності мобілізованого.
"Мобілізованих, які не проходили військову службу на першому етапі направляють для здійснення відповідної спеціальності підготовки в навчальних центрах, після завершення якої вони прибувають для комплектації підрозділів, які ведуть бойові дії", — заявив Горбач.Важливо
Фокус поспілкувався з програмістом із Києва, який не має військового досвіду та служби в армії. Його мобілізували на початку березня. За його словами, навчання, по суті, ніякого немає, вони нічого не роблять.
"Просто лежимо на підлозі цілий день. Найближчими днями, гадаю, буде те саме", — розповідає мобілізований.
Співрозмовник також висловив упевненість, що на папері "ми проходимо офігенну підготовку", проте за фактом вони нічим не займаються.
Єдине, що було в програміста за цей час, так це походи у варту, в яких він побував уже кілька разів.
Нагадаємо, у ЗСУ розповіли, коли строковики можуть бути залучені до оборони України. Їх застосовуватимуть лише в тому випадку, якщо бойові дії торкнуться мирних територій країни.