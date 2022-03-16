Скорочена програма на 7-20 діб: у Міноборони назвали терміни навчання мобілізованих

Як заявили у командуванні Сухопутних військ, незважаючи на скорочену програму, ефективність її не зменшується.

Непідготовлених людей на передову не відправляють. Спочатку вони проходять підготовку в стислі терміни. Про це повідомив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач в Українському медіацентрі.

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Скільки часу витрачається на підготовку мобілізованих?

Як заявив Горбач, на підготовку рядового та сержантського складу в навчальних центрах йде від 7 до 20 діб. Це скорочена програма, яка не погіршує якості навчання. Час навчання залежить від складності спеціальності мобілізованого.

"Мобілізованих, які не проходили військову службу на першому етапі направляють для здійснення відповідної спеціальності підготовки в навчальних центрах, після завершення якої вони прибувають для комплектації підрозділів, які ведуть бойові дії", — заявив Горбач.

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Фокус поспілкувався з програмістом із Києва, який не має військового досвіду та служби в армії. Його мобілізували на початку березня. За його словами, навчання, по суті, ніякого немає, вони нічого не роблять.

"Просто лежимо на підлозі цілий день. Найближчими днями, гадаю, буде те саме", — розповідає мобілізований.

Співрозмовник також висловив упевненість, що на папері "ми проходимо офігенну підготовку", проте за фактом вони нічим не займаються.

Єдине, що було в програміста за цей час, так це походи у варту, в яких він побував уже кілька разів.

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