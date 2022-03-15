У ЗСУ розповіли, коли строковики можуть бути залучені до оборони України

Строковиків можуть залучати лише до оборони в разі бойових дій на раніше мирній території України. У зону ООС непідготовлені бійці не вирушають.

Непідготовлених українських захисників не відправлятимуть на передову лінію. Про це 15 березня під час пресконференції розповів начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

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За словами Горбача, непідготовлені бійці спочатку проходять потрібне навчання. Крім того, у період мобілізації не проводиться призов на строкову військову службу. Спікер додав, що проходження строкової служби під час війни не відрізняється від мирного часу.

"Але обставини можуть ускладнюватися, і ще вчора на мирній території можуть проходити бойові дії. У цьому випадку військовослужбовці можуть бути залучені разом із усіма військовими для оборони держави зі зброєю в руках", — сказав Роман Горбач.

За словами начальника управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ, наразі немає планів мобілізації по регіонах України. Але чоловіки призовного віку-внутрішні переселенці повинні стати на військовий облік у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Відповідно до загальної мобілізації вони можуть бути призвані в армію.

15 березня стало відомо, що Збройні Сили України зупинили ворога та на деяких напрямках перейшли в контрнаступ. Наші захисники зазнають втрат, але в противника їх набагато більше.

Фокус також писав, що ЗСУ на двадцятий день війни пручаються ворогові в оточеному Маріуполі. Окупанти втратили в місті близько 150 людей, 2 танки, 7 БМП і один БТР.

За даними Генштабу ЗСУ на 15 березня, російські війська втратили понад 13,5 тис. осіб особового складу, 404 танки та 1279 бронемашин.