"Маріуполь — це Україна", — "Азов" закликав виходити на акції на підтримку міста (відео)

Замкомандир полку капітан Святослав Паламар закликав зробити приазовське місто темою №1 для всього світу. Військові обороняють його в повному оточенні.

Замкомандира полку Нацгвардії "Азов" капітан Святослав Паламар записав відеозвернення, в якому закликав зробити тему оборони Маріуполя №1 у світі.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Паламар закликав усіх, хто виїхав із міста, всіх тих, хто народився чи знає про цю "приморську фортецю" виходити на вулиці з меседжем — "Маріуполь — це Україна". Оборона міста триває вже 21 день, а з 1 березня місто перебуває в оточенні.

"Виходьте поодинці, кличте знайомих, робіть плакати, звертайтеся до журналістів, зробіть так, щоб Маріуполь був на вустах у всьому світі, щоб його не поховали під руїнами і не змирилися з його знищенням", — закликав капітан Паламар.

Українські військові щодня продовжують боротьбу, перебуваючи в повному оточенні. Попри це захисники міста продовжують знищувати техніку ворога, російських генералів, офіцерів і солдат.

"Якщо ви не серед нас зі зброєю у руках — озброюйтеся словом і дійте", — резюмував військовий.

Нагадаємо, мешканці міста, які виїхали з міста, почали публікувати відео руйнувань міста. Люди ховають тіла загиблих у дворах будинків і готують їжу на багаттях.

15 березня полк "Азов" знищив бійців спецназу ГРУ РФ під час бою у Маріуполі. Паралельно вони опублікували дані про ліквідованого генерала.