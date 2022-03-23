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У Чорнобилі ЗС РФ захопили та знищили лабораторію вартістю 6 млн євро

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ЧАЕС, Чорнобиль, лабораторія, війна, окупанти РФ
Фото: pexels.com | Окупанти захопили та знищили лабораторію у Чорнобилі

Окупанти пограбували унікальну лабораторію, яка працювала з радіаційними відходами. У науковому комплексі зберігалися високоактивні проби та зразки радіонуклідів.

Російські загарбники розграбували та знищили Центральну аналітичну лабораторію в Чорнобилі, яка була здатна працювати з радіаційними відходами на будь-якому етапі. Про це 23 березня повідомляє пресслужба державного агентства України з управління Зоною відчуження.

Нова лабораторія мала потужні аналітичні можливості та була здатна та працювала з небезпечними відходами на будь-якому етапі обігу — від кондиціювання до поховання. Також фахівці лабораторії могли досліджувати та розробляти нові технології.

На базі лабораторії знаходилося майже 100 одиниць сучасного обладнання, якому немає аналогів у Європі. Завдяки цьому вчені мали можливість здійснювати унікальну роботу: наприклад, проведення характеризації проб радіоактивних відходів із Чорнобильської зони та розробка методик для контролю і стандартизації.

У ній знаходилися високоактивні проби та зразки радіонуклідів, які зараз перебувають у руках ворога.

Центральна аналітична лабораторія у Чорнобилі
Центральна аналітична лабораторія у Чорнобилі
Лабораторія мала потужні аналітичні можливості та була здатна та працювала з небезпечними відходами
Лабораторія мала потужні аналітичні можливості та була здатна та працювала з небезпечними відходами
Центральна аналітична лабораторія у Чорнобилі
Лабораторія мала потужні аналітичні можливості та була здатна та працювала з небезпечними відходами

Раніше Фокус писав про те, що через пожежі в Чорнобильській зоні спостерігається погіршення радіаційних показників. Усунути пожежу неможливо через окупацію території військовими РФ.