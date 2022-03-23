В Чернобыле ВС РФ захватили и уничтожили лабораторию, стоимостью 6 млн евро

Оккупанты разграбили уникальную лабораторию, которая работала с радиационными отходами. В научном комплексе хранились высокоактивные пробы и образцы радионуклидов.

Российские захватчики разграбили и уничтожили Центральную аналитическую лабораторию в Чернобыле, которая была способна работать с радиационными отходами на любом этапе. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба государственного агентства Украины по управлению Зоной отчуждения.

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Новейшая лаборатория имела мощные аналитические возможности и была способна и работала с опасными отходами на любом этапе обращения — от кондиционирования до захоронения. Также специалисты лаборатории могли исследовать и разрабатывать новые технологии.

На базе лаборатории находились почти 100 единиц современного оборудования, которому нет аналогов в Европе. Благодаря этому у ученых была возможность выполнять уникальную работу: к примеру, проведение характеризации проб радиоактивных отходов из Чернобыльской зоны и разработка методик для контроля и стандартизации.

В ней находились высокоактивные пробы и образцы радионуклидов, которые сейчас находятся в руках врага.

[ + – ] Центральная аналитическая лаборатория в Чернобыле [ + – ] Лаборатория имела мощные аналитические возможности и была способна и работала с опасными отходами

Ранее Фокус писал о том, что из-за пожаров в Чернобыльской зоне наблюдается ухудшение радиационных показателей. Устранить пожар невозможно из-за оккупации территории военными РФ.