"Українські дані про втрати РФ правдиві: "Союз комітетів солдатських матерів" (відео)

За словами секретаря Валентини Мельникової, Україна передає поіменні списки, а для розпізнавання тіл є жетони.

Секретар "Союзу комітетів солдатських матерів Росії" Валентина Мельникова в інтерв'ю "Скажи Гордєєвій" підтвердила правдивість українських даних про втрати військ РФ під час вторгнення в Україну.

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За словами Мельникової, самі вони не мають списку російських військових, які беруть участь у вторгненні, і вона не знає, скільки там солдатів. Водночас українські цифри загиблих вона називає правдивими. По-перше, Україна передає поіменні списки, а по-друге, в кожного солдата є іменні жетони.

"Українські списки правдиві", — заявила Мельникова.

Після цього під час інтерв'ю вона ще неодноразово заявила, що схильна вірити тим цифрам, які дає Україна.

Мельникова також зазначила, що на відміну від чеченських компаній, коли матері ховали своїх солдатів від армії, нинішнє вторгнення в Україну відрізняється тим, що матері не заважають призову.

Після того, як у мережі стали з'являтися відео з полоненими, російські матері почали дзвонити в комітет. Однак якось вплинути на ситуацію батьки загиблих не можуть.

"Навіть якщо відомо, що він загинув, і дзвонить дружина і говорить про це, то вона каже: ні. Я боюся, буде гірше", — розповіла Мельникова.

Тому вона не чекає, що люди виходитимуть на протест. Щобільше, сім'ї загиблих навіть не подають офіційних заяв про загибель.

"З населенням у нас все дуже слабко. Я тепер нічого ні від кого не вимагаю", — сказала секретар.

Вона також додала, що війська РФ не забирають своїх поранених чи загиблих. Тому "дешевше" написати пропав безвісти.

Додамо, що, за даними Генштабу, втрати російських військ становлять близько 15 800 людей.

Нагадаємо, Україна відбиває напад військ РФ уже місяць. За даними Генштабу, ворог на жодному з напрямків не досяг успіху.