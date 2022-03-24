"Украинские данные о потерях РФ достоверны: "Союз комитетов солдатских матерей" (видео)

По словам секретаря Валентины Мельниковой, Украина передает поименные списки, а для опознавания тел есть жетоны.

Секретарь союза "Комитета солдатских матерей" РФ Валентина Мельникова в интервью "Скажи Гордеевой" подтвердила достоверность украинских данных о потерях войск РФ во время вторжения в Украину.

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По словам Мельниковой, сами они не имеют список российских военных, которые участвуют во вторжении, и она не знает, сколько там солдат. Вместе с тем украинские цифры по погибшим она называет достоверными. Во-первых, Украина передает поименные списки, а во-вторых у каждого солдата есть именные жетоны.

"Украинские списки достоверны", — заявила Мельникова.

После этого в ходе интервью она еще не раз заявила, что склонна верить тем цифрам, которые дает Украина.

Мельникова также отметила, что в отличие от чеченских компаний, когда матеря прятали своих солдат от армии, нынешнее вторжение в Украину отличается тем, что матери не мешают призыву.

После того как в сети стали появляться видео с пленными, российские матеря начали звонить в комитет. Однако как-либо повлиять на ситуацию родители погибших не могут.

"Даже если известно, что он погиб, и звонит жена и говорит об этом, то она говорит: нет. Я боюсь, будет хуже", — рассказала Мельникова.

Поэтому она не ждет, что люди будут выходить на протест. Более того, семьи погибших даже не подают официальных заявлений о гибели.

"С населением у нас все очень слабо. Я теперь ничего ни от кого не требую", — сказала секретарь.

Она также добавила, что войска РФ не забирают раненых или погибших своих. Поэтому "дешевле" написать пропал без вести.

Добавим, что по данным Генштаба, потери российских войск составляют около 15 800 людей.

Напомним, Украина отражает нападение войск РФ уже месяц. По данным Генштаба, враг ни на одном из направлений не достиг успеха.