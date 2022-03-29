ООН закликала Росію та Україну розслідувати знущання над полоненими

Українська сторона проведе розслідування випадків жорстокого поводження з військовополоненими ЗС РФ, наголосив радник президента Олексій Арестович.

Організація об'єднаних націй досліджує отримані відеозаписи з фактами знущань з військовополонених як з боку українських солдатів, так і з боку російських. У зв'язку з цим голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер закликала розслідувати ці випадки владою обох країн, повідомляє Радіо Свобода.

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"Ми бачили відео з обох сторін — як українських військовополонених, захоплених російською стороною, так і російських військовополонених, захоплених українською стороною", — заявила голова місії ООН.

За її словами, те, що відбувається на кадрах, "не може не викликати стурбованості", тому будь-які випадки знущання над полоненими варто негайно припинити. При цьому Богнер нагадала сторонам, що воюють, про їхнє зобов'язання з міжнародного гуманітарного права.

Щодо питань поводження з полоненими висловився і президент Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Петер Маурер. Він закликав обидві сторони гідно поводитися з полоненими та попросив не поширювати з ними фото та відеоматеріали.

Реакція української сторони

Зазначається, що нещодавно в соцмережах почали поширюватися відео, на яких, ймовірно, військовослужбовці ЗСУ катують російських військовополонених. Українське військове командування відреагувало на публікації у соцмережах. Зокрема, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що ці відео є "постановними" — таким чином Росія намагається вести інформаційно-психологічну війну.

"Наголошую, що військовослужбовці Збройних Сил України та інших законних військових формувань неухильно дотримуються норм міжнародного гуманітарного права", – заявив 27 березня Залужний.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович того ж дня заявив, що Київ "ставиться до цього жорстко" та проведе розслідування з приводу відео.

"У нас до таких випадків ставляться вкрай жорстко. Буде розслідування. Я неодноразово офіційно закликав із трибуни і сьогодні закликав ще раз — ми не знущаємось з полонених", — зазначив він.

Заяви представників РФ

У свою чергу російська сторона стверджує, що на опублікованому відео зображено поводження з російськими військовополоненими на одній із баз ЗСУ у Харківській області. Голова СК Росії Олександр Бастрикін доручив перевірити інформацію про жорстоке поводження українських військових з полоненими військовослужбовцями РФ та з'ясувати всі обставини події, встановивши всіх причетних до цього осіб.

Помічник президент РФ Володимир Мединський заявив, що російська сторона висловила протест щодо відео зі знущаннями з полонених російських військових. За його словами, українська сторона прийняла протест та пообіцяла розібратися.

"Вони пообіцяли вжити найжорсткіших заходів, ну якщо першими їх зловлять. Тих, хто допускав ці воєнні злочини. Якщо зловлять наші — ви самі розумієте", — сказав Мединський.

Водночас, не дочекавшись офіційних результатів, російські ЗМІ опублікували імена причетних до тортур полонених. За твердженням російських журналістів, знущаннями з військовополонених займаються фанати харківського футбольного клубу "Металіст", які вступили до лав підрозділу Нацгвардії "Азов".

Нагадаємо, що 24 березня Україна та Росія провели перший повноцінний обмін полоненими. За словами міністерки з питань реінтеграції окупованих територій Ірини Верещук, внаслідок обміну додому повернулися 19 українських цивільних моряків з рятувального судна "Сапфір".