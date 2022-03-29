ООН призвала Россию и Украину расследовать издевательства над пленными

Украинская сторона проведет расследование случаев жестокого обращения с военнопленными ВС РФ, отметил советник президента Алексей Арестович.

Организация объединенных наций исследует полученные видеозаписи с фактами издевательств над военнопленными как cо стороны украинских солдат, так и со стороны российских. В связи с этим глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер призвала расследовать эти случаи властями обеих стран, сообщает "Радио Свобода".

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"Мы видели видео с обеих сторон — как украинских военнопленных, которые были захвачены российской стороной, так и российских военнопленных, которые были захвачены украинской стороной", — заявила глава миссии ООН.

По ее словам, происходящее на кадрах "не может не вызывать обеспокоенности", поэтому любые случаи издевательства над пленными следует немедленно прекратить. При этом Богнер напомнила воюющим сторонам об их обязательствах по международному гуманитарному праву.

По вопросам обращения с пленными высказался и президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер. Он призвал обе стороны достойно обращаться с пленными и попросил не распространять с ними фото и видеоматериалы.

Реакция украинской стороны

Отмечается, что недавно в соцсетях начали распространяться видео, на которых предположительно военнослужащие ВСУ пытают российских военнопленных. Украинское военное командование отреагировало на публикации в соцсетях. В частности, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что данные видео являются "постановочными" — таким образом Россия пытается вести информационно-психологическую войну.

"Подчеркиваю, что военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других законных военных формирований неукоснительно соблюдают нормы международного гуманитарного права", – заявил 27 марта Залужный.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в тот же день заявил, что Киев "относится к этому жестко" и проведет расследование по поводу видео.

"У нас к таким случаям относятся крайне жестко. Будет расследование. Я неоднократно официально призывал с трибуны и сегодня призвал еще раз — мы не издеваемся над пленными", — отметил он.

Заявления представителей РФ

В свою очередь российская сторона утверждает, что на опубликованном видео запечатлено обращение с российскими военнопленными на одной из баз ВСУ в Харьковской области. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о жестоком обращении украинских военных с пленными военнослужащими РФ и выяснить все обстоятельства произошедшего, установив всех причастных к этому лиц.

Помощник президент РФ Владимир Мединский заявил, что российская сторона выразила протест в отношении появившихся видео с издевательствами над пленными российскими военными. По его словам, уркаинская сторона приняла протест и пообещала разобраться.

"Они пообещали принять самые жесткие меры, ну, если первыми их поймают. Тех, кто допускал эти военные преступления. Если поймают наши — вы сами понимаете", — сказал Мединский.

В то же время, не дождавшись официальных результатов, российские СМИ опубликовали имена причастных лиц к пыткам пленных. По утверждению российских журналистов, издевательствами над военнопленными занимаются фанаты харьковского футбольного клуба "Металлист", которые вступили в ряды подразделение Нацгвардии "Азов".

Напомним, что 24 марта Украина и Россия провели первый полноценный обмен пленными. По словам министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирины Верещук, в результате обмена домой вернулись 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна "Сапфир".