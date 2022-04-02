На Донеччині ЗСУ за кілька годин розгромили БТГ російських військ (фото)

За даними Генштабу, численна техніка російських військ не залишилася поза увагою бійців ЗСУ, які надали їм "теплий" прийом.

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Напередодні, 1 квітня, війська противника активізували наступальні дії одразу за декількома напрямками Донецької області, проте протягом кількох годин ЗСУ знищили батальйонно-тактичну групу російських військ. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

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[ + – ] Розгромлена БТГ російських військ. [ + – ] Розгромлена БТГ російських військ. [ + – ] Розгромлена БТГ російських військ. [ + – ] Розгромлена БТГ російських військ. Фото: Генштаб ЗСУ [ + – ] Розгромлена БТГ російських військ. [ + – ] Розгромлена БТГ російських військ. [ + – ] Розгромлена БТГ російських військ.

"Численна техніка не залишилася поза увагою наших бійців, які надали "теплий" прийом окупантам", — йдеться у повідомленні.

У той же час, на північному сході та північному заході Київської області сталося кілька бойових зіткнень між бійцями ЗСУ та російськими військами. Радник ОП Олексій Арестович зазначив, що звільняючи село Дмитрівка два українські танки знищили колону російської бронетехніки в кількості десяти танків. Арестович назвав це "героїчною подією", зазначивши, що загалом було звільнено 30 населених пунктів і захоплено безліч покинутої під час відступу техніки супротивника.

Раніше Фокус повідомляв, що на виходах із Маріуполя російські війська організували фільтраційні пропускні пункти, на яких мирних жителів, які евакуювалися, перевіряють на предмет участі в бойових діях. Росіяни шукають представників тероборони: у чоловіків оглядають мозолі, з особливою ретельністю перевіряють коліна та татуювання.