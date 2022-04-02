В Донецкой области ВСУ за несколько часов разгромили БТГ российских войск (фото)

По данным Генштаба, многочисленная техника российских войск не осталась без внимания бойцов ВСУ, которые оказали им "теплый" прием.

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Накануне, 1 апреля, войска противника активизировали наступательные действия сразу по нескольким направлениям Донецкой области, однако в течение нескольких часов ВСУ уничтожили батальонно-тактическую группу российских войск. Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

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[ + – ] Разгромленная БТГ российских войск. [ + – ] Разгромленная БТГ российских войск. [ + – ] Разгромленная БТГ российских войск. [ + – ] Разгромленная БТГ российских войск. Фото: Генштаб ВСУ [ + – ] Разгромленная БТГ российских войск. [ + – ] Разгромленная БТГ российских войск. [ + – ] Разгромленная БТГ российских войск.

"Многочисленная техника не осталась без внимания наших бойцов, которые оказали "теплый" прием оккупантам", — говорится в сообщении.

В то же время, на северо-востоке и северо-западе Киевской области произошло несколько боестолкновений между бойцами ВСУ и российскими войсками. Советник ОП Алексей Арестович отметил, что, освобождая село Дмитриевка два украинских танка уничтожили колонну российской бронетехники в количестве десяти танков. Арестович назвал это "героическим событием", отметив, что в общей сложности были освобождены 30 населенных пунктов и захвачено множество брошенной при отступлении техники противника.

Ранее Фокус сообщал, что на выходах из Мариуполя российские войска организовали фильтрационные пропускные пункты, на которых эвакуирующихся мирных жителей проверяют на предмет участия в боевых действиях. Россияне ищут представителей теробороны: у мужчин осматривают мозоли, с особой тщательностью проверяют колени и татуировки.