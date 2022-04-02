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Военный Фокус Российско-украинская война

В Донецкой области ВСУ за несколько часов разгромили БТГ российских войск (фото)

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ВСУ разгромили БТГ на донецком направлении, разбитая техника россиян,
Фото: Генштаб ВСУ | ВСУ разгромили БТГ на донецком направлении.

По данным Генштаба, многочисленная техника российских войск не осталась без внимания бойцов ВСУ, которые оказали им "теплый" прием.

Накануне, 1 апреля, войска противника активизировали наступательные действия сразу по нескольким направлениям Донецкой области, однако в течение нескольких часов ВСУ уничтожили батальонно-тактическую группу российских войск. Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

Разгромленная БТГ, российские войск, войска рф,
Разгромленная БТГ российских войск.
Разгромленная БТГ, российские войск, войска рф,
Разгромленная БТГ российских войск.
Разгромленная БТГ, российские войск, войска рф,
Разгромленная БТГ российских войск.
Разгромленная БТГ, российские войск, войска рф,
Разгромленная БТГ российских войск.
Фото: Генштаб ВСУ
Разгромленная БТГ, российские войск, войска рф,
Разгромленная БТГ российских войск.
Разгромленная БТГ, российские войск, войска рф,
Разгромленная БТГ российских войск.
Разгромленная БТГ, российские войск, войска рф,
Разгромленная БТГ российских войск.
Разгромленная БТГ, российские войск, войска рф,
Разгромленная БТГ, российские войск, войска рф,
Разгромленная БТГ, российские войск, войска рф,
Разгромленная БТГ, российские войск, войска рф,
Разгромленная БТГ, российские войск, войска рф,
Разгромленная БТГ, российские войск, войска рф,
Разгромленная БТГ, российские войск, войска рф,

"Многочисленная техника не осталась без внимания наших бойцов, которые оказали "теплый" прием оккупантам", — говорится в сообщении.

В то же время, на северо-востоке и северо-западе Киевской области произошло несколько боестолкновений между бойцами ВСУ и российскими войсками. Советник ОП Алексей Арестович отметил, что, освобождая село Дмитриевка два украинских танка уничтожили колонну российской бронетехники в количестве десяти танков. Арестович назвал это "героическим событием", отметив, что в общей сложности были освобождены 30 населенных пунктов и захвачено множество брошенной при отступлении техники противника.

Ранее Фокус сообщал, что на выходах из Мариуполя российские войска организовали фильтрационные пропускные пункты, на которых эвакуирующихся мирных жителей проверяют на предмет участия в боевых действиях. Россияне ищут представителей теробороны: у мужчин осматривают мозоли, с особой тщательностью проверяют колени и татуировки.