Понад 20 тисяч. Російське видання повідомило про втрати РФ, а потім видалило публікацію

Прокремлівське онлайн-видання Readovka опублікувало повідомлення про великі втрати російських військ в Україні, але незабаром видалило його. Однак Google пам'ятає: публікація збереглася в кеші.

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На закритому брифінгу Міністерства оборони Росії оголосили дані про втрати в Україні, повідомило російське онлайн-видання Readovka. Неповоротні втрати становлять 13 414 солдатів, ще близько 7000 людей вважають зниклими безвісти.

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Також на брифінгу назвали кількість втрат крейсера "Москва": підтверджено 116 загиблих, ще понад 100 людей вважають зниклими безвісти.

"Заступник міністра оборони зазначив, що на цей час підрахунок кількості загиблих ускладнений через інтенсивність бойових дій та недоступність до тіл на місці битв", — зазначило видання.

Інформацію про втрати Readovka розповсюдило в соцмережах і у своєму телеграм-каналі, але незабаром видалило свої пости. Проте публікація в соцмережі "ВК" збереглася в кеші Google.

Там же видно і коментарі підписників видання Readovka.

"Вони б правду ніколи не сказали, сьогодні у Твері згоріла будівля НДІ, де ракети розробляють, тож по ТБ ні слова!" — пише Vladimir Korolev.

"Капець, які втрати. І це ж лише офіційні цифри! Ось таку перемогу Путін приготував нам на 9 травня? Ось так він усіх переграв?" — зазначає Kira Tarasova.

"Ну, ось, а говорили 1,300 для простого населення. Втрат більше, ніж за всю чеченську кампанію. Терміново треба закінчувати війну! Скільки ще наших пацанів треба занапастити?" — обурена Marina Perfektova.

[ + – ] Коментарі під постом про втрати ЗС РФ

"Невже не можна просто закінчити війну? І переговори вже йдуть мирні, а всі ніяк не припинять воєнні дії. Вже зрозуміло, що помилилися з цим вторгненням. Як мінімум Путін не був готовий до справжньої війни, думав, усі будуть раді приєднання до Росії. Час визнати помилки та закінчити миром, навіщо зазнавати постійних втрат, вбивати мирне населення?" — запитала Lera Lebedeva.

Деякі коментатори запідозрили, що сторінку видання зламали. Їхні підозри ґрунтувалися на тому, що в Телеграмі такого посту немає. Однак тепер його немає й у "ВК".

Вранці, 22 квітня, редакція Readovka повідомила, що публікація стала результатом зламу. "Вчора пізно ввечері зроблено злам нашої спільноти в "ВК", з території сусідньої держави опубліковано запис про якийсь "закритий" брифінг Міністерства оборони. Пост оперативно видалений, джерело зламу ідентифіковано", — сказано в заяві редакції.

Наближені до реальності цифри втрат не вперше потрапляють до російських ЗМІ. 20 березня російське видання "Комсомольська правда" з посиланням на брифінг представника Міністерства оборони Росії Ігоря Конашенкова повідомило, що війська РФ з початку повномасштабного вторгнення вбитими втратили 9861 військовослужбовця. Потім матеріал видалили з сайту.