Более 20 тысяч. Российское издание сообщило о потерях РФ, а затем удалило публикацию

Прокремлевское онлайн-издание Readovka опубликовало сообщение о крупных потерях российских войск в Украине, но вскоре удалило его. Однако Google помнит все: публикация сохранилась в кэше.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

На закрытом брифинге Министерства обороны России объявили данные о потерях в Украине, сообщило российское онлайн-издание Readovka. Невозвратные потери составляют 13 414 солдат, еще около 7000 человек считаются пропавшими без вести.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Также на брифинге назвали количество потерь крейсера "Москва": подтверждено 116 погибших, еще более 100 человек считаются пропавшими без вести.

"Заместитель министра обороны отметил, что в данный момент подсчет количества погибших затруднен из-за интенсивности боевых действий и недоступности к телам на месте сражений", — отметило издание.

Информацию о потерях Readovka распространила в соцсетях и в своем телеграм-канале, но вскоре удалило свои посты. Однако публикация в соцсети "ВК" сохранилась в кэше Google.

Там же видны и комментарии подписчиков издания Readovka.

"Они бы правду никогда не сказали, сегодня в Твери сгорело здание НИИ, где ракеты разрабатывают, так по ТВ ни слова!" — пишет Vladimir Korolev.

"Капец, какие потери. И ведь это только официальные цифры! Вот такую победу Путин приготовил нам на 9 мая? Вот так он всех переиграл?" — отмечает Kira Tarasova.

"Ну, вот, а говорили 1.300 для простого населения. Потерь больше, чем за всю чеченскую кампанию. Срочно нужно заканчивать войну! Сколько еще наших пацанов нужно погубить?" — возмущена Marina Perfektova.

[ + – ] Комментарии под постом о потерях ВС РФ

"Неужели нельзя просто закончить войну? И переговоры уже идут мирные, а все никак не прекратят военные действия. Уже понятно, что ошиблись с этим вторжением. Как минимум Путин не был готов к настоящей войне, думал, все будут рады присоединению к России. Пора признать ошибки и закончить миром, зачем нести постоянные потери, убивать мирное население?" — задалась вопросом Lera Lebedeva.

Некоторые комментаторы заподозрили, что страницу издания взломали. Их подозрения строились на том, что в Телеграм такого поста нет. Однако теперь его нет и в "ВК".

Утром 22 апреля редакция Readovka сообщила, что публикация стала результатом взлома. "Вчера поздно вечером был произведен взлом нашего сообщества в "ВК", с территории соседнего государства была опубликована запись о некоем "закрытом" брифинге Министерства обороны. Пост был оперативно удален, источник взлома идентифицирован", — сказано в заявлении редакции.

Приближенные к реальности цифры потерь не впервые попадают в российские СМИ. 20 марта российское издание "Комсомольская правда" со ссылкой на брифинг представителя Министерства обороны России Игоря Конашенкова сообщило, что войска РФ с начала полномасштабного вторжения убитыми потеряли 9861 военнослужащего. Затем материал был удален с сайта.