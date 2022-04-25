ЗС РФ завдали ракетних ударів по трьох областях України (відео)

Відомо, що офіційно підтверджено удари по Львівській, Вінницькій та Рівненській областях. У деяких із них частково зникли світло та інтернет.

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Вранці, 25 квітня, в перший день великоднього тижня ЗС РФ завдали ракетних ударів по кількох областях України. Поки офіційно підтверджено вибухи у трьох: Львівській, Рівненській та Вінницькій, — також місцеві пабліки повідомляють про повітряну тривогу в Запорізькій, Житомирській та Хмельницькій областях.

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Так, Максим Козицький, голова Львівської обласної військової адміністрації, повідомляє про пожежі у двох населених пунктах Золочівського району. Зазначає, що ситуація контрольована і жителям слід залишатися в укриттях.

[ + – ] Повідомлення голови Львівської ОВА в соцмережах Фото: Скриншот

У Вінницькій ОВА підтверджують, що на території області пролунало кілька вибухів, але де саме, обіцяють повідомити пізніше.

Міський голова міста Здолбунів у Рівненській області підтверджує, що під час повітряної тривоги пролунало два вибухи, пропали світло та інтернет. Попередньо, в районі залізниці видно густий дим.

У Запорізькій області у Великодню неділю обстріляли місто Василівка, але ракета "Ураган" не розірвалася, потрапивши до житлового будинку, який зруйнувала. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, у Великодній вечір збройні сили РФ випускали ракети по деяких містах в Центральній Україні. П'ять ракет влучили в інфраструктурні об'єкти Полтавської області.