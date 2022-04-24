Великодній вечір: ЗС РФ вдарили ракетами по Центральній Україні (фото, відео)

Дев'ять ракет прилетіли в Кременчук, п'ять — в інфраструктурні об'єкти в Полтавській області. Майже по всій Україні оголосили повітряну тривогу.

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У Великодній вечір збройні сили РФ випускали ракети по деяких містах у Центральній Україні. П'ять ракет влучили в інфраструктурні об'єкти Полтавської області, повідомив голова місцевої обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Лунін.

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Чиновник заявив, що інформацію про постраждалих і руйнування уточнюють. Глава ОВА попросив громадян не виходити з укриттів.

Проросійські Telegram-канали пишуть, що крилаті ракети "йдуть на ціль" у Полтавській та Дніпропетровській областях. Очевидці на Полтавщині публікують фото диму над Кременчуком і кадри польоту крилатої ракети.

З'явилися також кадри польоту ракети з півдня у напрямку Дніпропетровської області.

Повітряну тривогу оголошували практично на всій території країни.

Пізніше Лунін написав про приліт 9 російських ракет по інфраструктурі Кременчука.

"Ворог не гребує нічим, навіть у такий святий день", — прокоментував він.

Зазначимо, що на російські крилаті ракети Х-555 та Х-101 ставлять електроніку, розроблену в 1960-х роках. Блоки наведення випускали "Воронезький завод радіодеталей", Мінський завод "Інтеграл" та інші підприємства Радянського союзу.

Армія РФ 18 квітня завдала двох ракетних ударів по Дніпропетровській області, снаряди влучили в дачні будинки. У Синельниківському районі постраждали двоє людей, а у Павлоградському районі було зруйновано залізничну інфраструктуру.