По Дніпропетровській області завдали ще одного ракетного удару, — Резніченко

Цього разу ракети влучили в дачні будинки в Дніпровському районі області.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

18 квітня о 13:40 росіяни знову завдали ракетного удару по Дніпропетровській області, влучивши в дачні будинки, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

“Знову “стратегічне” влучання орківської ракети. Влучило в дачні будинки в Дніпровському районі, — зазначив Резніченко. — Ніяких військових там не було”.

За його словами, внаслідок атаки ніхто не постраждав, але пошкоджено електромережі. Наразі електрики усувають наслідки удару.

Це не перший удар по території області 18 квітня. Вранці росіяни атакували ракетами два інфраструктурні об'єкти.

"Двоє постраждалих у Синельниківському районі. Там ракета влучила в інфраструктурний об'єкт, — зазначив Резніченко. — В Павлоградському районі людей не зачепило, але зруйнувало залізничну інфраструктуру".

За словами голови ОВА, 60% випущених росіянами ракет збила ППО.

Також вранці 18 квітня російські війська атакували Львів. Керівники міста та області повідомили про 7 загиблих та 11 поранених внаслідок ракетного обстрілу. Проте рятувальники продовжують розбирати завали, тож кількість жертв може збільшитись.

"За попередніми даними, три попадання по складських приміщеннях, які на цей час не використовували військові, а також одне влучення по станції техобслуговування автомобілів, — сказав голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. — Сім людей загинуло, 11 травмовано, четверо з них — на станції технічного обслуговування".

Як писав Фокус, росіяни регулярно обстрілюють ракетами Дніпропетровську область. Вдень, 10 квітня, російські війська фактично зруйнували аеропорт обласного центру. Цього ж дня у Звонецькому влучили по інфраструктурному об'єкту.

У ніч із 5 на 6 квітня війська РФ завдали ракетних ударів по нафтобазі з пальним у Новомосковську, а також пошкодили завод у Синельниківському районі. Внаслідок обстрілу склад з паливом знищено.