По Днепропетровской области нанесли еще один ракетный удар, - Резниченко

В этот раз ракеты попали в дачные дома в Днепровском районе области.

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18 апреля в 13:40 россияне вновь нанесли ракетный удар по Днепропетровской области, попав в дачные дома, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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“Вновь «стратегическое» попадание орковской ракеты. Попали в дачные дома в Днепровском районе, — отметил Резниченко. — Никаких военных там никогда не было”.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал, но были повреждены электросети. Сейчас электрики устраняют последствия удара.

Это не первый удар по территории области 18 апреля. Утром россияне атаковали ракетами два инфраструктурных объекта.

"Двое пострадавших в Синельниковском районе. Там ракета попала в инфраструктурный объект, — отметил Резниченко. — В Павлоградском районе людей не зацепило, но разрушило железнодорожную инфраструктуру".

По словам главы ОВА, 60% выпущенных россиянами ракет были сбиты ПВО.

Также утром 18 апреля российские войска атаковали Львов. Руководители города и области сообщили о 7 погибших и 11 раненых в результате ракетного обстрела. Однако спасатели продолжают разбирать завалы, поэтому количество жертв может увеличиться.

"По предварительным данным, три попадания в складские помещения, которые на данный момент не использовались военными, а также одно попадание в станцию техобслуживания автомобилей, — сказал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. — Семь человек погибло, 11 травмировано, четверо из них — на станции техобслуживания".

Как писал Фокус, россияне регулярно обстреливают ракетами Днепропетровскую область. Днем 10 апреля российские войска практически разрушили аэропорт областного центра. В этот же день в Звонецком попали в инфраструктурный объект.

В ночь с 5 на 6 апреля войска РФ нанесли ракетные удары по нефтебазе с горючим в Новомосковске, а также повредили завод в Синельниковском районе. В результате обстрела склад с топливом был уничтожен.