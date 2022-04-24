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Военный Фокус Российско-украинская война

Пасхальный вечер: ВС РФ ударили ракетами по Центральной Украине (фото, видео)

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калибр, полет ракет, крылатые ракеты
Крылатые ракеты летят в Полтавскую и Днепропетровскую области

Девять ракет прилетели в Кременчуг, пять – в инфраструктурные объекты в Полтавской области. Практически по всей Украине объявили воздушную тревогу.

В пасхальный вечер вооруженные силы РФ выпускали ракеты по некоторым городам в Центральной Украине. Пять ракет попали в инфраструктурные объекты Полтавской области, сообщил глава местной областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Лунин.

Чиновник заявил, что информация о пострадавших и разрушениях уточняют. Глава ОВА попросил граждан не выходить из укрытий.

Проросийские Telegram-каналы пишут, что крылатые ракеты "идут на цель" в Полтавской и Днепропетровской областях. Очевидцы в Полтавской области публикуют фото дыма над Кременчугом и кадры полета крылатой ракеты.

Появились также кадры полета ракеты с юга в направлении Днепропетровской области.

Воздушную тревогу объявляли практически по всей территории страны.

Позже Лунин написал о прилете 9 российских ракет по инфраструктуре Кременчуга.

"Враг не гнушается ничем, даже в такой святой день", – прокомментировал он.

Отметим, что на российские крылатые ракеты Х-555 и Х-101 ставят электронику, разработанную в 1960-х годах. Блоки наведения выпускали "Воронежский завод радиодеталей", Минский завод "Интеграл" и другие предприятия Советского союза.

Армия РФ 18 апреля нанесла два ракетных удара по Днепропетровской области, снаряды попали в дачные дома. В Синельниковском районе пострадали двое человек, а в Павлоградском районе была разрушена железнодорожная инфраструктура.